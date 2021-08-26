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Adalıer Gaz Satış Tesisleri’ne baskın!
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Adalıer Gaz Satış Tesisleri’ne baskın!

20-26 Ağustos 2021 tarihleri arasında toplam 126 iş yerine denetim gerçekleştirildi.

26 Ağustos 2021 Perşembe 12:30
Adalıer Gaz Satış Tesisleri’ne baskın!

Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'na bağlı Ticaret Dairesi ekiplerinin yoğun şikayet üzerine dün Gazimağusa’da Adalıer Gaz Satış Tesisleri’ne baskın düzenlediği ve tüpgaz istifçiliği nedeniyle 51 bin 390 TL ceza kestiği açıklandı.

Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, gerçekleştirilen denetimde, “istifleme” tespit edilerek, işletmeye yasa gereği, tespit edilen stoklar üzerinde rayiç bedelin yüzde 20 oranında 51 bin 390 TL ceza kesildi. 

İşletme yetkililerine aynı suçu yeniden işlememesi için gerekli uyarılar da yapıldı. 

126 İŞYERİ DENETLENDİ, 10 BİN 560 TL’LİK CEZA KESİLDİ

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Öte yandan, bakanlığa bağlı Ticaret Dairesi tarafından 20-26 Ağustos 2021 tarihleri arasında toplam 126 iş yerine denetim gerçekleştirildi.

Bu tarihlerde Lefkoşa’da 28, Girne’de 24, Güzelyurt’ta 27 ve Gazimağusa’da 47 işyeri denetlendi.  

Girne’de 4 işletmeye toplam 3 bin 960 ve Lefkoşa’da 5 işletmeye 6 bin 600 TL’lik ceza kesildi. Denetimler neticesinde yasaya aykırı hareket ettiği tespit edilen 9 işletmeye, toplam 10 bin 560 TL’lik ceza kesildi.

EYLEM SONRASI TEMİZLİK FATURASI EL-SEN’E…

Açıklamada ayrıca, dün EL-SEN ve Bu Memleket Bizim Platformu tarafından düzenlenen eylemde, bakanlık binasına fırlatılan yumurtalar nedeniyle, devlet “malına verilen zararın zarar verenler tarafından karşılanması adına” yapılacak temizlik işlemi faturasının da EL-SEN’e gönderileceği bildirildi.


 

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Son Güncelleme: 26.08.2021 13:09
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