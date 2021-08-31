banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Deveye sormuşlar boynun neden eğri?
Deveye sormuşlar boynun neden eğri?
111'i yerel 142 pozitif vaka
111'i yerel 142 pozitif vaka
Büyük Orta Doğu Projesi’nin perde arkası
Büyük Orta Doğu Projesi’nin perde...
Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı
Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı
banner376
Flaş Haber
Tiyatro camiası yasta!
Kapat

Adalıer: “Çok büyük bir felaketle karşı karşıyayız”

uriye’den Akdeniz’e sızan petrol konusunda Başbakanlık talimatıyla Karpaz bölgesindeki çalışmalara katılan Deep Dive Diving Centre’in Direktörü Erol Adalıer, Suriye’den 20 bin ton fuel-oil yakıtının denize sızdığını ve her geçen saat yayıldığını ifade ederek, petrol sızıntısının yayılmasını izleyen en son simülasyona göre, sızıntının Karpaz Burnuna ulaşmasına 20 mil kaldığının görüldüğünü söyledi.

31 Ağustos 2021 Salı 11:30
Adalıer: “Çok büyük bir felaketle karşı karşıyayız”

Adalıer, sızıntının Karpaz Burnu’na ne zaman ulaşmasının beklenildiğine ilişkin şu an kesin bir öngörüde bulunmanın mümkün olmadığını ifade ederek, bunun rüzgarın ve akıntının etkisiyle değişebileceğini belirtti.

TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Erol Adalıer, sadece Kıbrıs’ın değil, Akdeniz’e sahili bulunan tüm ülkelerin “büyük bir çevre felaketi ile karşı karşıya” olduğunu ifade ederek, “uluslararası bir sorun” olarak nitelendirdiği bu çevre felaketine Akdeniz’e sahili olan tüm ülkelerin ivedilikle müdahale etmesi gerektiği görüşünü paylaştı.

MÜDAHALE İÇİN HAZIRDA BEKLENİYOR

Erol Adalıer, Başbakanlığın talimatı ile Karpaz bölgesinde konuşlandıklarını ifade ederek, Kıbrıs Türk Petrolleri’nden bariyerlerin alındığını ve ekibin deniz ve karadan ilk müdahaleyi yapmak için hazırda beklediğini söyledi.

Adalıer, “Karadan ve deniz yolu ile ekibimiz burada... Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın ekipleri de Karpaz’da uçta bekliyorlar. Sahil Güvenlik ekipleri sızıntının olduğu noktada bekliyorlar. Türkiye Acil Müdahale Ekibi ile sürekli irtibat halindeyiz” diye konuştu.

Adalıer, deniz içinde fuel-oil etrafına bariyerler oluşturularak petrolün karaya vurmasının engellenmesine ve çevrenin en az şekilde etkilenmesi çalışacaklarını kaydetti.

“ÇOK BÜYÜK BİR FELAKETLE KARŞI KARSIYAYIZ. 20 BİN TONDAN BAHSEDİLİYOR”

2013’te Kalecik’teki petrol sızıntısı nedeniyle yaşanan çevre felaketinin önlenmesi ve temizlenmesi çalışmalarında ekipleriyle birlikte görev alan Adalıer, şu an yaşanan petrol sızıntısının “çok daha büyük bir felaket” olduğuna işaret ederek şunları söyledi:

banner341
“Çok büyük bir felaketle karşı karsıyayız. 20 bin tondan bahsediliyor ve her geçen saat bu artıyor. Türkiye’den Ulaştırma ile irtibat halindeyiz. Kıbrıs’a ulaşmasına 20 mil kaldı… Yapılan simülasyonda sızıntının Karpaz Burnu’na ulaşacağı görülüyor. Tabii akıntı ve rüzgarın etkisi ile yön değişebilir. Şu anda Türkiye ile temastayız. Türkiye’den de yardım gelecek. Fuel-oil yakıtını denizde iken toparlamayı düşünüyoruz. Bekleyip göreceğiz.

“BU BÜYÜKLÜKTEKİ PETROL SIZINTISINA EKİPMAN YETERLİ DEĞİLDİR”

Adalıer, bu büyüklükteki petrol sızıntısına müdahale için ülkedeki ekipmanın “yeterli” olmadığını ifade ederek, “Türkiye’de Mersin’de konuşlanmış birçok firma var, direktif bekliyorlar. Ancak bu uluslararası bir olaydır” diye konuştu.

Adalıer, petrol sızıntısına müdahalede “malzeme, araç temini, konuşlanma” için bir süre gerektiğine işaret ederek, “Biz hızlı müdahale ettik ama İstanbul’dan malzemenin Mersin’e gelmesi bile süreçtir” dedi.

“ULUSLARARASI BİR SORUN… AKDENİZ’E SAHİLİ OLAN TÜM ÜLKELERİN MÜDAHİL OLMASI LAZIM”

Suriye'nin Banyas Termik Santrali'nde bulunan akaryakıt içeren bir tankta geçen hafta başı meydana gelen sızıntıya müdahale için zamanında harekete geçilip geçilmediğine ilişkin bir soru üzerine Adalıer, şunları kaydetti:

“Her kaza kendine göre müdahale edilir. Meydana gelen sızıntı karaya da vurabilirdi, orada kalabilirdi de. Rüzgar ve akıntının etkisi, çok önemli. Bu nedenden dolayı sızıntının nasıl ilerleyeceğini tahmin edemediler. Suriye’de de karmaşa var. Bu ürünün kopup geleceğini tahmin edemediler. Sızıntı şu an uluslararası bir sorun haline geldi. Tüm Akdeniz için çok büyük bir tehlike. Umarım uluslararası müdahale yapılır. Akdeniz’e sahili olan tüm ülkelerin müdahil olması lazımdır. Güney, Kuzey, Türkiye, Yunanistan, İtalya…”

Adalıer, “Telaşa kapılmamak lazım. Ancak tedbiri de elden bırakmamak gerekir. Bu olaylar, bugün değil, yarın yine olabilir. Bu Kıbrıs’ın yaşadığını ikinci petrol sızıntısı olayı oluyor. Hazırlıklı olmalıyız. Çevre ve Turizm Bakanlığı bu konuda malzeme teminini sağlamalıdır” diye konuştu.

banner360
Son Güncelleme: 31.08.2021 12:17
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Belediye Başkanları TAK'a konuştu
Belediye Başkanları TAK'a konuştu
Yüzücüler, Taşucu'ndan Girne'ye yüzüyor
Yüzücüler, Taşucu'ndan Girne'ye yüzüyor
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nda toplantı
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nda toplantı
PCR ve Antijen testi merkezlerinde yoğunluk
PCR ve Antijen testi merkezlerinde yoğunluk
KTOEÖS Eğitim Bakanlığı’nı eleştirdi
KTOEÖS Eğitim Bakanlığı’nı eleştirdi
ÇMO: “İki toplumlu kriz masası kurulmalı”
ÇMO: “İki toplumlu kriz masası kurulmalı”
Arucad Ortak Yapımı “Mr. Rabbit’s Doll” 13. Stop Motion Montreal Film Festivali’nde yarışıyor
Arucad Ortak Yapımı “Mr. Rabbit’s Doll” 13. Stop Motion Montreal Film Festivali’nde yarışıyor
1 Eylül Dünya Barış Günü’nde Cumhurbaşkanlığı önünde basın açıklaması yapılacak
1 Eylül Dünya Barış Günü’nde Cumhurbaşkanlığı önünde basın açıklaması yapılacak
Özkıraç'tan grev uyarısı!
Özkıraç'tan grev uyarısı!
Gazimağusa Organize Sanayi Bölgesi Derneği yeni başkanı Mustafa Onuk
Gazimağusa Organize Sanayi Bölgesi Derneği yeni başkanı Mustafa Onuk

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim