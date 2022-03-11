banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 11°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
En çok yağış nereye düştü?
En çok yağış nereye düştü?
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de
Görevden alma ve atamalar…
LTB 30 milyon TL borçlanıyor
LTB 30 milyon TL borçlanıyor
Emekli Binbaşı Güvener hayatını kaybetti
Emekli Binbaşı Güvener hayatını kaybetti
“Bizi bile Ankara düşmanı yapacaklar”
“Bizi bile Ankara düşmanı yapacaklar”
banner405

Ada-Sen: “zamlar kabul edilemez”

Kıbrıs Türk Ada Çalışanları Sendikası (Ada-Sen) Başkanı Kağan Mındıkoğlu, zamları  kabul edilemez olarak değerlendirerek, hükümeti önlem almaya çağırdı.

11 Mart 2022 Cuma 14:45
Ada-Sen: “zamlar kabul edilemez”

Mındıkoğlu yaptığı yazılı açıklamada, UBP-DP-YDP koalisyon hükümetine çağrıda bulunarak, “halkın yükselen döviz kurları karşısında alım gücü bu denli düşmüşken gerek temel gıda maddeleri gerekse elektriğe yapılan zamların ardından dün akaryakıta yapılan astronomik zam halkımızın ve çalışanın alım ve ödeme gücünü kat ve kat aşmış durumdadır.” ifadelerini kullandı.

Yapılan zamların her ne kadar da döviz bağlantılı veya petrol fiyat artışına bağlantılı olduğu söylense de durumun çalışan için sürdürülebilir olmadığını dile getiren Mındıkoğlu, hükümetin ivedilikle geçmişte olduğu gibi fiyat istikrar fonundan veya yaratılacak başka bir fondan müdahale edip zamları halkın alım gücüne göre düzenlenmesi gerektiğini kaydetti.

İvedilikle müdahale edilmemesi durumunda yaşanan bu ekonomik krizin toplumda birçok sosyal patlamanın tetikçisi olacağını dile getiren Mındıkoğlu, tüm bu yaşanacakların önüne geçmek için yapılacak tek şeyin ek kaynak yaratıp bir taraftan çalışana biraz nefes aldırırken yapılacak olan denetimlerle piyasadaki başıboşluğun ve stokçuluğun önüne geçmek olduğunu belirtti.

banner341

TL’nin döviz karşısında her geçen gün değerini yitirdiği bu günlerde hayat pahalılığı yansımalarının da yılda 2 yerine yılda 4’e çıkarılması gerektiği görüşünü dile getiren Mındıkoğlu, Pandemi nedeniyle daralan ekonomiyi rahatlatmak için alım gücünün bir an önce artırılması gerektiğini kaydetti.

Mındıkoğlu, “hükümet bir an önce tedbir almaya öncelik vermezse çalışan emekçi kesimi karşısında bulacaktır” dedi.

banner360
Son Güncelleme: 11.03.2022 16:23
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CTP: “Kendi kabinesini bile oluşturmaktan aciz zihniyet, halkı yoksullaştırmaya devam ediyor”
CTP: “Kendi kabinesini bile oluşturmaktan aciz zihniyet, halkı yoksullaştırmaya devam ediyor”
Türkiye Tanıtım Platformu KKTC Temsilcisi ve Lefke Yardım ve Halk Derneği Başkanı Yılmaz Konya’da temaslar yaptı
Türkiye Tanıtım Platformu KKTC Temsilcisi ve Lefke Yardım ve Halk Derneği Başkanı Yılmaz Konya’da temaslar yaptı
İŞAD, İstanbul’da ziyaretlerde bulundu
İŞAD, İstanbul’da ziyaretlerde bulundu
Gazimağusa Belediyesi ekipleri birçok su saatinde su hırsızlığı yapıldığını tespit etti
Gazimağusa Belediyesi ekipleri birçok su saatinde su hırsızlığı yapıldığını tespit etti
Polis, sosyal medya dolandırıcıları hakkında uyardı
Polis, sosyal medya dolandırıcıları hakkında uyardı
Hava hafta sonu yağmurlu olacak…
Hava hafta sonu yağmurlu olacak…
Çavuşoğlu: “Öğretmenlerimizin yeterliliklerinin tam ve çağdaş olması, öğrencileri dünyayla buluşturabilmeleri bizim için olmazsa olmazdır”
Çavuşoğlu: “Öğretmenlerimizin yeterliliklerinin tam ve çağdaş olması, öğrencileri dünyayla buluşturabilmeleri bizim için olmazsa olmazdır”
Rogers: “Hükümet sandalye oyunlarına son verip ülke sorunlarına eğilmeli”
Rogers: “Hükümet sandalye oyunlarına son verip ülke sorunlarına eğilmeli”
Okullardaki güncel koronavirüs tablosu...
Okullardaki güncel koronavirüs tablosu...
Erhürman: ”Kıbrıs Türk halkı, demokratik var oluş mücadelesi vermeye mecbur bırakılıyor”
Erhürman: ”Kıbrıs Türk halkı, demokratik var oluş mücadelesi vermeye mecbur bırakılıyor”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim