Ada-sen, Perşembe günü yapılacak greve tam destek belirtti

Ada-Sen Genel Başkanı Kağan Mındıkoğlu yaptığı yazılı açıklamada, kamuda örgütlü diğer sendikalarla birlikte hareket ederek, 8 Nisan Perşembe günü meydanlarda olacaklarını ve haklarını yasal yollardan da aramayı sürdüreceklerini kaydetti.

Pandeminin başladığı ilk aylardan itibaren tüm kamu çalışanlarının fedakarlık göstererek, maaş kesintisi dahil tüm görevlerini yerine getirdiğini, zor şartlar altında riskli bir şekilde çalışmaktan vazgeçmediklerini belirten Mındıkoğlu, söz konusu mücadelede en ön saflarda sağlık çalışanları yer alırken, ardından tüm vezne görevi yürüten çalışanlar ve gümrük çalışanları gibi birçok alanda büyük fedakarlıklar verildiğini anımsattı.

Gelinen son noktada, ilk önce 2021 yılının ilk dört ayının hayat pahalılığı ötelenirken, daha sonraki dört ayın ise durdurulmasının kabul edilemeyeceğini belirten Mındıkoğlu, bir yandan dövizdeki yükseliş, diğer yandan hayatın pahalılaşmasının, çalışanların alım gücünü etkilediğini ve eldeki maaşın resmen eridiğini kaydetti.

Mındıkoğlu, hükümetin her fırsatta elini kamu çalışanlarının cebine atması yerine, ekonomiye katma değer yaratacak imkanlar sunmamasının kendilerini rahatsız ettiğini de bildirerek, “Yapılan bu haksızlıklara şimdi ‘dur’ diyemezsek ardından daha büyük kayıplarla hakkımız olanı da kaybedeceğiz.” ifadelerini kullandı.