ADA-SEN ile OKKÜ arasında eğitim protokolü imzalandı

ADA-SEN toplantı salonunda sendika başkanı Kağan Mındıkoğlu ile OKKÜ Rektör vekili Remziye Terkan’ın imza koyduğu protokolde ADA-SEN Genel Sekreteri Onur Ersoy ile OKKÜ Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Tokay hazır bulundu.

Protokol gereğince, sendika üyelerinin bilimsel alanda akademik gelişimi, eğitim farkındalığı, gerçekleştirilmesi planlanan etkinlik, aktivite ve projeler yer alacak. Yapılan protokol ayrıca sendika üyelerinin indirimli eğitim almasına da olanak sağlıyor.

OKKÜ ile ADA-SEN arasında toplumda eğitim farkındalığının sağlanması adına çalışmalar olması temel hedeflerimizdendir ifadesinde ortak düşünceye sahip olan OKKÜ Rektör Vekili Doç. Dr. Remziye Terkan ve ADA-SEN Başkanı Kağan Mındıkoğlu, amacımız insanımızın eğitimsel gelişimini sağlamak, verimlilik ve üretkenliği artırmak, toplumda insanı mutlu etmek ve ileriye taşımak görüşünde biraraya getirmektir, düşüncesinde birleştiler.

MINDIKOĞLU

ADA-SEN Başkanı Kağan Mındıkoğlu, “insanımızın eğitimi ve vizyon sahibi olması bizim için çok önemlidir. OKKÜ de bu konuda sorumluluk bilinci ile güzel bir adım attı. OKKÜ ile yapılan eğitim anlaşması ile insanımız topluma karşı daha bilinçli ve ilerikçi bir yaklaşım gösterecektir. Toplumumuz kazanacaktır" diyerek böyle bir eğitim olanağı yarattıkları için çalışanlar adına OKKÜ ailesine teşekkür etti.

TERKAN

OKKÜ Rektör Vekili Doç. Dr. Remziye Terkan, “ADA-SEN ile eğitim protokolü imzalamak bizleri mutlu etti. Üniversitemizin toplum insanımızın her birine verdiği önem tartışılmazdır. Her bir ferdimizin akademik gelişimi ve eğitimde, farkındalığını artırması yönünde çok hassas ve duyarlıyız. Geleceğimizin gücü, eğitimde güçlü atılan adımlarla mümkün olur.

Üniversitemiz de bu güce altyapı hazırlıyor, tüm atılımlar insanımız ve toplumumuz içindir. Buna ek olarak, ADA-SEN de, diğer sendikalarımız gibi bizleri çok bilinçli karşıladı. Diğer sendikalarımız gibi ADA-SEN de toplumda çalışan insanımızın sesi olarak görev yapıyor. Bu sese eğitimin gücü eklenecek ve daha parlak yarınlara yola alacağız. OKKÜ ve ADA-SEN arasında gerçekleştirdiğimiz protokol ile insanımıza, toplumumuza ve toplum çalışanımıza verdiğimiz değer görülmektedir. OKKÜ olarak sunacağımız eğitim hizmeti de bunun kanıtı olacaktır. İşbirliği protokolümüzün OKKÜ ve ADA-SEN için hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim” ifadeleri ile sözlerine son verdi.