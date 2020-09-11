Ada-Sen De işyerlerinde çalışanların rotasonla çalıştırılmasını talep etti

Kıbrıs Türk Ada Çalışanları Sendikası(Ada-Sen), koronavirüs salgınına karşı alınması gereken tedbirleri paylaştı, önerileri arasında işyerlerinde rotasyona geçilmesi de bulunuyor.

Sendika Başkanı Kağan Mındıkoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Hükümete pandemi süreci ile ilgili önerilerini sunduklarını, taleplerinin bu süreçte kimsenin sağlık açısından sıkıntı yaşamayacağı, güvenli bir çalışma ortamının yaratılması olduğunu söyledi.

Pandemi nedeniyle dışa kanmanın ülke ekonomisine olumsuz etkilerinin halen hissedildiğini kaydeden Mındıkoğlu, “Aynı şartlara geri dönmemek için hükümetin tüm sivil toplum örgütleri ile istişare edip gerekli tedbirleri en erken zamanda alması gerekmektedir” dedi.

Mındıkoğlu Sendika’nın taleplerini şöyle sıraladı:

“Vaka veya temaslı görülen ülkedeki tüm işyerlerinde, ivedeilikle ilgili iş ortamının ilaçlanarak, dezenfekte edilmesi ve bu gibi iş yerlerinde derhal rotasyon sistemine geçilmesi.

Tüm iş yerlerine PCR testi yapılması ve vatandaş ile teması olan personeller için 15 günde bir testlerin yenilenmesi.

Gerek kamuda, gerekse özel sektörde vatandaş ile temasta bulunan işyerlerinde şeffaf paravan kullanımının zorunlu olması,

Numaratör sisteminin olduğu iş yerlerinde cihazın görevlendirilecek bir personel vasıtası ile kullanılmasının zorunlu kılınması,

İşlem gerçekleştirilen yerin büyüklüğüne göre vatandaşın iş yerine alınması.

Giriş ve çıkışlarda kullanılan parkmak izi sisteminin geçici bir süreliğine durdurulması. Bu süre zarfında imza defteri kullanılması ve her bireyin kendi kalemi ile imza atması,

Tüm iş yerlerine personelin ihtiyaç duyacağı kadar dezenfektan ve maske dağıtılması,

Vatandaş ile bire bir temas olan tüm iş kollarında görev yapan personellere yüzde 15 risk ödeneği verilmesi(özel sektör için yerel istihdamı destekleme fonundan karşılanması)

Bakanlar Kurulu’nun öğrenci gelişleri ile ilgili aldığı karar doğrultusunda ivedi bir şekilde charter uçuşlar konularak öğrencilerin güvenli olarak adaya getirilmesi,

Pandemiden dolayı uygulamada olan online eğitim programına orta ve liselilerin devam etmesi; buralardan boşalacak olan sınıf ve dersliklere ise ilk öğretimdeki öğrencilerin yerleştirilerek eğitimlerine sayı azaltılarak devam etmesi,