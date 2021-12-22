Ada Kart Hepi Student öğrencilerin kullanımına sunuldu

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın ülkede öğrenim gören üniversite öğrencilerine ve yurt dışında öğrenim gören KKTC vatandaşı öğrencilere yönelik iyileştirmeler sağlanması adına, Kooperatif Merkez Bankası ile birlikte hayata geçirdiği “Öğrenci Dostu Ada Projesi” kapsamında kullanıma sunulan Ada Kart Hepi Student, bakanlıkta gerçekleştirilen etkinlik ile öğrencilere takdim edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, düzenlenen etkinliğe, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Kooperatif Merkez Bankası Genel Müdürü Kemal Ataman ve Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Dr. Ziya Öztürkler ile öğrenciler katıldı.

AMCAOĞLU

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu yaptığı konuşmada Bakanlığın, Kooperatif Merkez Bankası ile birlikte hayata geçirdiği Öğrenci Dostu Ada Projesi çerçevesinde, birçok avantajı barındıran kartları öğrencilerin kullanımına sunmaktan dolayı mutluluk duyduklarını söyledi.

Ülkede öğrenim gören tüm öğrencileri öz evlatları gibi gördüklerini dile getiren Amcaoğlu, öğrencilerin uluslararası geçerliliği bulunan bu kartla, dünyanın her noktasında avantajlarıyla birlikte kullanma şansı elde edeceklerini belirtti.

Amcaoğlu, kullanıma sunulan kartın uzun ve yoğun çalışmalar sonucunda elde ettikleri çok önemli bir sonuç olduğuna da dikkat çekerek, “Eğitimleri süresince öğrencilerimize her türlü desteği sağlamak devam edeceğiz” diye konuştu.

“Devletin iki güzide kurumunun omuz omuza vererek hayata geçirdiği projenin merkezinde hep öğrencilerimiz vardı” diyen Amcaoğlu, gelinen noktada bu önemli ürünü, öğrencilerin kullanımına sunma şansı elde ettiklerini belirtti.

Amcaoğlu, projenin hayata geçmesinde katkısı olan herkese teşekkür ederek, hayırlı olmasını temenni etti.

ATAMAN

Kooperatif Merkez Bankası Genel Müdürü Kemal Ataman konuşmasında devletin yanında çözüm sağlayan ve hizmet sunan bir banka olarak, bu projede yer almaktan büyük gurur duyduklarını ifade etti.

Koopbank olarak finansal teknolojiler alanında birçok öncü ve örnek çalışmalara imza attıklarını belirten Ataman, Öğrenci Dostu Ada Projesi çerçevesinde ortaya çıkardıkları Ada Kart Hepi Student kartlarını öğrenciler ile buluşturmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Banka olarak, yurt içinde ve yurt dışında öğrenim gören öğrencilere finansal avantajlar sağlamak için tüm imkanlarını sonuna kadar seferber ettiklerini dile getiren Ataman, Ada Kart Hepi Student kartlarıyla birçok avantajın öğrencilerle buluşturulduğuna dikkat çekti, kartın ülkeye ve öğrencilere hayırlı olmasını temenni etti.

Konuşmaların sonunda, Ada Kart Hepi Student kartları öğrencilere takdim edildi.

ADA KART HEPİ STUDENT İLE ÖĞRENCİLERE AVANTAJLAR SUNULUYOR

Ada Kart Hepi Student ile öğrenciler, Ada Kart ile anlaşmalı iş yerlerinde yapacakları alışverişlerden indirimler kazanacak, çeşitli kampanyalardan yararlanabilecek, ödemelerini de cep telefonları üzerinden en yeni teknoloji ile QR kod okutarak yapabilecek.

Ayrıca, Ada Kart ile ATM ve şubelerden para çekmenin yanında, öğrenciler Hepi Student mobil cüzdanlarından diğer tüm Hepi Student kullanıcılarına sadece cep telefonu numarası üzerinden anında para gönderebilecek.

Yurt dışında eğitim gören öğrencilerin de düşünüldüğü projede, yurt dışında gerçekleşen para çekim işlemleri için komisyon ödemeleri Koopbank tarafından karşılanacak.