Ada: “Kadına yönelik şiddetle ilgili sürdürülebilir politikalar yok”

Girne Düşünce Derneği Yönetim Kurulu Asbaşkan Sadiye Ada, ülkede kadına yönelik şiddetle ilgili kapsayıcı, etkili ve sürdürülebilir politikalar olmadığı eleştirisi yaparak, “Kadınların adil, güvenli ve barışçıl bir düzende yaşayabilmesi ve takvimlerden 25 Kasım’ın çıkması ümidiyle dayanışmalıyız” dedi.

Kadınların, eril yapıdan arınmış, insan onuruna yakışır, şiddetten uzak ve eşit bir düzeni hak ettiğini vurgulayan Ada, şiddetin ortadan kaldırılması, şiddete uğrayan kadınların korunması ve olağan hayata kazandırılması için devletin, yerel yönetimlerin sorumlulukları olduğunu söyledi.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle mesaj yayımlayan Girne Düşünce Derneği Yönetim Kurulu Asbaşkan Sadiye Ada, kadın sağlığı, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddetle mücadele alanlarında düzenli eğitim verilmesi gerektiğini söyledi.



Ada, oluşturulacak birimlerle şiddete maruz kalan kadınlarla psiko-sosyal destek görüşmeleri gerçekleştirilmesi gerektiğini de ifade ederek, şunları ekledi:“İhtiyaç analizleri yapılarak kadınların ilgili destek mekanizmalarına yönlendirmesi, uzman personeller tarafından süreci yönetilen kadınlara; hukuki, sosyal ve ekonomik hakları konusunda yönlendirme/bilgilendirmeler yapılmalıdır. Şiddeti önlemeye yönelik faaliyetler kapsamında farkındalık çalışmaları yürütülmelidir.”