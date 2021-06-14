Ad-Hoc komiteye CTP, HP ve TDP görevlendirme yapmadı

SANER: “PARTİLERİN GRUP OLUŞTURMASI, PARLAMENTODAKİ AĞIRLIKLARINA GÖRE OLUR”

ERHÜRMAN: “DEMOKRASİ İLE HUKUK DÜZENİ RAFA KALKACAK.. DEMOKRASİ VE YASAMA TARİHİNE KAPKARA BİR LEKE”

ÖZERSAY: “MESELE SEÇİM MESELESİSİ DEĞİL. İTİRAZIMIZ DEMOKRASİYLE İLGİLİDİR”

ÖZYİĞİT: “SEÇİM TARİHİNİ BELİRLEMEK İÇİN BÖYLE BİR KOMİTEYE İHTİYAÇ YOK”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda "Seçim Tarihini Belirlemek, Seçim ve Halk Oylaması Yasası Değişiklilerini Hazırlamak ve Görüşmek Üzere" geçici ve özel ad hoc komite üyelerin saptanmasına yönelik karar oy birliğiyle kabul edildi.

CTP, HP ve TDP’nin “sürecin hukuka, Anasaya’ya ve Meclis İç Tüzüğü’ne aykırı olduğu” gerekçesiyle görevlendirme yapmadığı komitede, UBP’den 3, DP ve YDP’den 1’er milletvekili görev yapacak.

Cumhuriyet Meclisi genel kurulunun bugünkü toplantısında ilk olarak, Meclis Başkanlığı Divanı’nın, Seçim Tarihini Belirlemek Seçim ve Halk Oylaması Yasası Değişikliklerini Hazırlamak ve Görüşmek Üzere Geçici ve Özel Ad Hoc Komite üyelerin saptanmasına yönelik karar bilgiye sunuldu.

Komitede UBP’den Sunat Atun, Özdemir Berova, Menteş Gündüz; DP’den Serdar Denktaş, YDP’den Bertan Zaroğlu görev yapacağı açıklandı. Genel kurul daha sonra CTP Grup Başkan Vekili Fazilet Özdenefe ile HP Grup Başkan Vekili Jale Refik Rogers’ın Meclis Başkanlığı’na sundukları ad-hoc komiteyle ilgili yazı okunmasıyla devam etti. Yazıda, “ad hoc komitenin üyelerinin belirlenmesine ilişkin süreçte hukukun, Anayasa Mahkemesi’nin ve Meclis İç Tüzüğü’nün ihlal edildiği” gerekçesiyle üye görevlendirilmediği kaydedildi.

ÖZYİĞİT

TDP Cemal Özyiğit de konuyla ilgili konuşmasına, meclis toplantısının 4 saat geç başladığına işaret ederek, “Hükümet süresini doldurdu, uzatmaları oynuyor” yorumunda bulunarak başladı.

Hükümetin, ad-hoc komitesiyle ilgili Meclis İç Tüzüğü, Anayasa ve halkın iradesine aykırı davrandığını savundu.

Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nı görüşmek ve değişiklikleri yapmak için komiteye ihtiyaç olduğunu ancak seçim tarihini belirlemek için böyle bir komiteye ihtiyaç olmadığını söyleyen Özyiğit, “Meclisi ve ülkeyi yap-boz tahtası haline getirdiniz” dedi.

Anayasa ve Meclis İç Tüzüğü’nün çiğnendiği konuyu Anayasa Mahkemesi’ne taşıdıklarını söyleyen Özyiğit, ara seçime ilişkin takvimin açıklanmaması nedenlerini de sorguladı.

Cemal Özyiğit, Yüksek Mahkeme Başkanlığı’ndan konuya ilişkin açıklama talep etti.

ÖZERSAY

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, hükümetin oluşturmaya çalıştığı ad-hoc komitenin hukuka, Anayasa ve Meclis İçtüzüğü’ne aykırı olduğunu, bu hukuksuzluğun parçası olmamak adına komiteye üye göstermeyeceklerini belirtti.

Özersay, hükümetin uzlaşmak yerine normal usulü by-pass ederek, Anayasa ve hukuka aykırı adım atıldığını savundu.

Siyaset etiği açısında da hükümetin bir şeyi empoze etmeye çalışıp, uzlaşmaktan kaçtığını söyleyen Özersay, “Bir zihniyet sorunu ile karşı karşıyız” dedi.

Özersay, bu adımın diğer komitelerde de atılmaya çalışıldığını, komite sayılarının değişmesi için başvuruda bulunulduğunu söyleyerek, “Bu yapılan demokrasiyle bağdaşmaz” şeklinde devam etti.

Meselenin seçim meselesi olmadığını, itirazın demokrasiyle ilgili olduğunu kaydeden Özersay, bu kapının aralanmasıyla demokrasinin zarar göreceğini söyledi.

Özersay, Anayasa Mahkemesi’ne başvurduklarını ifade ederek, üye belirtmeyeceklerini kaydetti.

ERHÜRMAN

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, konunun ciddiyetinin milletvekili ve kamuoyunun farkında olup olmadığından emin olmadığını söyleyerek, “Bu, memleketin demokrasi tarihine ve yasama organı tarihine kapkara bir leke olarak geçecek ve hiç silinemeyecek” dedi.

Erhürman, bu adımla, 27 milletvekiline sahip olan her hükümetin iç tüzüğü bypass ederek, dilediğini yapabileceğini ve demokrasi ile hukuk düzeninin rafa kalkacağını savunarak, “Yapılan basit bir iş değildir. Bu saatten sonra bu Mecliste bundan sonra herhangi bir zamanda 2030’da 2040’da iç tüzük ihlal edilirse bunun müsebbibi bu 27 kişidir. İç tüzük ihalalinin önünü açıyorsunuz” dedi.

“Yapılan ahlak edep dışında bir maskaralıktır” diyen Erhürman, bu yapılanın meclisin tüm çalışmalarını hasara uğratacağını, muhalefetin varlığını anlamsızlaştırılacağını iddia etti.

Hukuka aykırı karar alan bir mecliste olmaktan mutlu olmadığını söyleyen Erhürman, milletvekillerinin neye parmak kaldırdıklarını farkında olmalarını istediğini belirtti.

Erhürman, böyle bir yapının altında, bu 27 milletvekiliyle birlikte olmayı içlerine sindiremeyeceklerini söyledi.

Meclisin ve yargının itibarının zedelendiğini, bundan mutlu olmadıklarını kaydeden Erhürman, yıkılan itibarın düzeltilemeyeceğini belirtti.

Erhürman, kararın bir kez daha değerlendirilmesini isteyerek, yapılandan memleketin kaybedeceğini söyledi.

SANER

Başbakan Ersan Saner, partilerin grup oluştururken temsiliyet belirlemesinin, siyasi partilerin parlamentodaki ağırlıklarına göre olduğunu söyledi.

UBP’nin üzerine düşen sayıyı komitelere göndermek durumda olduğunu dile getiren Saner, sayıların çarpıtılmasına anlam veremediğini söyledi.

Saner, sayıların partilerin ağırlığına bağlı olması gerektiğini, daha önce uzlaşıyla vazgeçtikleri bir üyeliği geri istediklerini belirtti.

Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi gündeminde bulunan seçim yasasının, komite kararı olmadan, başka bir komite gündemine alınmasına ilişkin eleştirilere de değinen Saner, “Bir komite gündeminde olan bir konunun başka bir komite gündemine alınması daha önce de Özkan bey döneminde yapılmıştı” dedi.

Mahkemenin birtakım konularda verdiği kararlar da bulunduğunu söyleyen Saner, İç Tüzük ile ilgili mahkeme kararlarına atıfta bulundu.

ERHÜRMAN

Yeniden söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, "Kimseye maskara demedim. Yapılanın maskaralık olduğunu söyledim" dedi.

Partilerin getirilen alternatif öneriler arasından kendilerine uygun olanı seçtiğini dile getiren Erhürman, “4,2,1” oranında oluşan bir komitede temsiliyeti yüzde 57 olan UBP’nin Meclis’teki oranının ise yüzde 40 olduğunu ifade etti.

Hükümete, bir komitede yüzde 57 ile artık temsiliyet verilirken, diğer iki komitede buna istinaden yüzde 40’dan az temsiliyet verildiğine işaret eden Erhürman, “Hakkımdan feragat ettiydim, şimdi vazgeçtim” demenin İç Tüzük kurallarına göre de mümkün olmadığını dile getirdi.

Erhürman’ın konuşması sırasında milletvekilleri arasında tartışma çıkması üzerine Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu oturuma 10 dakika ara verdi. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, aranın ardından yeniden söz alarak, Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın YDP’nin fiilen 1 milletvekiline düştüğü yönünde bir açıklamasının basına yansıdığına işaret ederek, “Öte yandan oluşturulacak komitede YDP temsilcisi Bertan Zaroğlu oldu.. Yaşananların cılkı iyice çıktı” dedi.

Mahkemelerin genel olarak Meclis’in çalışmasına müdahale etmek istemediğini ancak dava edilemeyecek bir hususun hukuk devletinde mümkün olamayacağını belirten Erhürman, Meclis’in İç Tüzüğü’nü ihlal etmesi halinde mahkemelerin de kötü duruma düşürüleceğini kaydetti.

Yaşananların kabul edilebilir olmadığını yineleyen Erhürman, “Bu kara lekenin altında imzası olanların” kayıtlara geçeceğini ve bundan sonra da oluşturulan kötü emsalle hareket edileceğini söyledi.

ÖZYİĞİT

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de kürsüye çıkarak, bir sürü etik dışı durum yaşandığını kaydetti.

UBP’nin milletvekili sayısının fiziki olarak 19 olduğuna işaret ederek, HP ve CTP’nin ağırlığının yüzde 42, UBP’nin yüzde 38 olduğunu dile getiren Özyiğit, İç Tüzük çiğneniyor diyen UBP Milletvekili Yasemi Öztürk’ün “sizsiniz İç Tüzüğü çiğneyen” ithamında bulundu.

Ardından Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda Seçim Tarihini Belirlemek Seçim ve Halk Oylaması Yasası Değişiklilerini Hazırlamak ve Görüşmek Üzere geçici ve özel ad hoc komite üyelerin saptanmasına yönelik karar 24 kabul 16 ret 1 çekimser oyla kabul edildi.