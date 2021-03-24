Açılım süreci devam ediyor

Bet ofislerinde görev yapan çalışanların PCR testlerini tamamlamaları koşuluyla ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin aksi yönde bir karar üretmemesi halinde bet ofisleri bugün itibariyle açılıyor. Ancak mekan içerisinde sadece 1/3 oranında oturulabilecek.

Aynı koşulları sağlayan kapalı spor salonları da bugün itibariyle açılıyor.

Yeni açılımlar kapsamında yüzme havuzlarında spor kulüplerinin performans yüzücüleri veya lisanslı yüzücülerin antrenmanlarının da yapılmasına karar verildi.

Profesyonel tiyatro ve konser gibi performans sanatçılarının çalışmalarını veya provalarını bireysel olarak yapmaları da uygun görüldü.