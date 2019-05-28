“Acil Sağlık Hizmetleri ve İlkyardım Sempozyumu” DAÜ’de gerçekleşti

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Türkiye Acil Tıp Derneği tarafından Acil Sağlık Hizmetleri İlkyardım Sempozyumu” gerçekleşti. Bugün saat 09:00’da Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda gerçekleşen sempozyuma Paramedik Derneği ve Kıbrıs Türk Paramedikler katkı koydu.

Acil sağlık hizmetleri içerisinde bir ekip ruhu ile beraber çalışan acil sağlık personelini bilimsel konuların konuşulduğu ve ortak güncel sorunların tartışıldığı sempozyum, üç gün sürecek.

Açılış konuşmalarının ardından “KKTC’de Acil Sağlık Hizmetleri”, “Sağlık Hizmetlerinin Genel Durumu”, “Hastanelerde Acil Servislerin Durumu”, “122 Ambulans Hizmetleri”, “Travma”, “Travma Hastasına İlk Yaklaşım”, “Travma Hastasında Hemşirelik Yaklaşımı”, “Acil Sağlık Hizmetlerinde İletişim”, “Acil Olgular Paneli 1”, “Dispne Hastasına Yaklaşım”, “İnme Hastasına Yaklaşım” konularında sunumlar gerçekleşti.