Acil kan aranıyor!

Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavi gören Arif Ulus İlktaç adına çok acil A rh + kana ihtiyaç vardır. Kan verebilecek vatandaların acilen Gazimağusa Devlet Hastanesi kan bankası bölümüne gitmeleri gerekmektedir.
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