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"Acil İhtiyaç" gerekçesiyle TPIC’ten ihalesiz akaryakıt alınacak!

Bakanlar Kurulu’nun ülkenin karanlıkta kalmaması için acil ihtiyaç olduğu gerekçesiyle TPIC firmasından 24 bin metrik ton ihalesiz yakıt alınmasına yönelik kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

10 Kasım 2022 Perşembe 11:07
"Acil İhtiyaç" gerekçesiyle TPIC’ten ihalesiz akaryakıt alınacak!

Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) için Türkiye’deki TPIC firmasından ihalesiz yakıt alınmasına karar verdi.

Resmi Gazete’de “acil ihtiyaç” başlığıyla yayımlanan kararda, TC ile KKTC arasında KIB-TEK’e yakıt temini konusunda yapılacak protokol işlemleri tamamlanıncaya kadar Teknecik Elektrik Santrali’ndeki mevcut yakıt stoku göz önünde bulundurularak, ülkenin karanlıkta kalmaması için TPIC’ten 24 bin metrik ton yakıt alınacağı belirtildi.

Kararda, şu ifadelere yer verildi:

“Bakanlar Kurulu, Kıb-Tek Yönetim Kurulunun 9.11. 2022 tarih ve HP/134/2022 sayılı kararı doğrultusunda , Teknecik Elektrik Santrali’ne akaryakıt temin ve taşıma hizmeti için ihaleye çıkılmış, ancak Rekabet Kurulu’na yapılan itirazlardan dolayı ihaleler sonuçlandırılamamış bu nedenle T.C. ve KKTC Hükümeti arasında yapılacak Protokol çerçevesinde KIB-TEK ve TPIC arasında akaryakıt temin ve taşıma sözleşmesi imzalanmasına karar verilmiş , ancak T.C. ve KKTC Hükümeti arasında yapılacak Protokol işlemleri tamamlanıncaya kadar Teknecik Elektrik Santrali’ndeki mevcut akaryakıt stoğu göz önünde bulundurularak ülkenin karanlıkta kalmaması için, TPIC'den 24.000 mton ± %10 Max %1 Kükürtlü Fuel Oil Fiyatı= PLATTS (Fuel-Oil 1.0 PCT High FOB Med (ltaly) Flat (Navlun sıfır (O)) fiyattan akaryakıt temin ve taşıma hizmeti alınmasına karar verdi.”

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