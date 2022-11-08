Açıkla Tatar !

Kendisine yakın birçok kişiyi, niteliğine bakmaksızın sadece seçim kaygısıyla ve yüksek astronomik maaşlarla Saraya danışman statüsünde istihdam eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a tepkiler büyüyor.

25 yaşındaki gençlerden 80 yaşındaki emeklilere kadar nefes alabilen ve kendine yakın olan kişileri Saraya istihdam eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Saraya kaç danışman aldığı ve Devlete ne kadar külfet yüklediği merak ediliyor.

Yaptıkları tek görevin “MİLLİYETÇİLİK” kisvesi altında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a destek verici sosyal medya paylaşım desteği vermek ve onunla ilgili yazılar paylaşmak olan danışmanların Cumhurbaşkanlığı Sarayına bile gitmeden maaş çekmeleri halk arasındaki tepkilerin çığ gibi büyümesine sebep oluyor.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a KIBRIS TÜRK HALKI ADINA , ŞEFFAFLIK GEREĞİ GÖREVE GELDİĞİ GÜNDEN BUGÜNE KADAR CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYINA YAPTIĞI İSTİHDAMLARI AÇIKLAMAYA DAVET EDİYORUZ.

AÇIKLAMA YAPINCAYA KADAR DA HERGÜN ISRARLA SORMAYA DEVAM EDECEĞİZ.