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Açık Pazarcılar Birliği Lefkoşa’da pazarın cumartesi günü kurulmasını istiyor

Kuzey Kıbrıs Açık Pazarcılar Birliği Başkanı Yenal Garabli, Lefkoşa Pazarı’nın Cumartesi günü kurulması yönündeki duruşlarından geri adım atmayacaklarını belirterek Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’yı eleştirdi.

13 Haziran 2021 Pazar 13:30
Açık Pazarcılar Birliği Lefkoşa’da pazarın cumartesi günü kurulmasını istiyor
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Yazılı bir açıklama yapan Başkan Garabli, pazar esnafının Lefkoşa’da pazarın Cumartesi kurulması yönünde talebi olduğunu hatırlatarak, “Bende onların adına belediyeye müracaat ettim ve Lefkoşa Türk Belediyesi de pazarın Cumartesi ve Salı günü kurulabileceğini kabul etti. Bunun en büyük şahidi de Kemal Şener’dir. Bunu basınla paylaşabilir miyim diye sorduğumda ise Şener bir sakınca olmadığını söyledi” dedi.

Açıklamasında “pazar yerinin tanıtımını yapacağı güne kadar karar bu yöndeydi” diyen Garabli, “Sayın Harmancı pazarın tanıtımını yaptığı gün esnafımıza açıklamalarda bulundu. Orada Cumartesi mi Pazar mı olsun diye de bir polemik oldu. Kendisi pazar esnafımıza sorduğunda 10 esnaf Pazar günü derken geriye kalan 60’a yakın esnafımız Cumartesi kurulmasını talep etti. Sayın Harmancı onu da görmezden geldi. Benim açıklamalarım üzerine de LTB, birliğimize karşı tavır aldı. Ancak biz de hiçbir şekilde geri adım atmayacağız bu Lefkoşa’ya pazarı biz açtık, biz kapatırız. Bunun bilincinde olsunlar” ifadelerini kullandı.

Garabli açıklamalarına söyle devam etti:

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“Lefkoşa halkına saygımız sonsuz vardır ama daha anketler bile muhtarların elindeyken belediye başkanının yeni Pazar yerinde halkın genelinin Pazar günü istiyormuş gibi algı oluşturması doğru değil.”

Harmancı’ya eleştiriler yönelten Garabli, “Sayın Belediye Başkanı Lefkoşa’nın kralımıdır yoksa medyummudur? Ama şunu bilmeli ki o Lefkoşa’nın hizmetçisidir tıpkı benim Pazar esnafının hizmetçisi olduğum gibi. O da ben de seçilmiş insanlarız. Halkın istekleri doğrultusunda tabiî ki hareket edeceğiz. Nasıl kendisine bir his geldi de bu sonucu çıkardı bunu kendisine sormak istiyorum” şeklinde konuştu.

“ESNAFIMIZ AİLESİ OLDUĞUNU HATIRLADI”

Kendilerine yazılı bir karar iletilmesini istediklerini dile getiren Pazarcılar Birliği Başkanı Yenal Garabli şöyle dedi:

“Ona göre bizde oturur düşünürüz. Cumartesi mi açacağız Pazar mı yoksa başka bir şey mi yapacağız. Lefkoşa halkı bizin velinimetimizdir onlara saygımız sonsuzdur ancak onların da Pazar esnafına saygı göstereceğinden eminim. Devlet daireleri nasıl Pazar günleri tatilse bu Pazar esnafının da Pazar günleri tatil hakkıdır. Cumartesi gününe geçtikten sonra esnafımız bir ailesi olduğunu hatırladı. Çok mu bu? Sayın Harmancı’nı bu kadar diretmesinin nedeni nedir? Sayın Harmancı bunları açıklasın. Hiçbir kimse böyle davranamaz. Halkın takdiri ile seçilmiş insan vatandaşın iyiliği için uğraşır.”

 

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Son Güncelleme: 13.06.2021 13:52
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