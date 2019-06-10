Açık artırmayla hurda demir, akü ve madeni yanık yağ satışı yapılacak

Devlet daireleriyle kurum ve kuruluşlardan çıkan hurda demir, akü ve madeni yanık yağ malzemeleri Perşembe açık artırma ve peşin para usulüyle satışa sunuluyor.
Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Devlet Üretme Dairesi Ercan Çömlekci çiftliğinde yapılacak..Satışlar saat 09.30’da başlayacak.
Daha fazla bilgi ve şartname 12 Haziran’a kadar Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Müdürlüğü Ayniyat ve Levazım Şubesi’nden temin edilebilir.
Hurda akü ve madeni yanık yağ ihalesine katılacak alıcıların Çevre Koruma Dairesi’nin uygun görüp verdiği geçici toplama ve depolama izni alması gerekiyor.