banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103678
ALTIN
262.074
DOLAR
5.7119
STERLİN
7.1326
EURO
6.3552
Dikkatsizliğin neden olduğu kazada 4 kişi yaralandı!
TRAFİK KAZASI
Girne'de akıl almaz kundaklama!
GİRNE'DE AKIL ALMAZ KUNDAKLAMA!
Karaoğlanoğlu’nda bıçaklama!
KARAOĞLANOĞLU’NDA BIÇAKLAMA!
Uyuşturucu zanlısı 2 gün tutuklu
UYUŞTURUCU ZANLISI 2 GÜN TUTUKLU
banner306

Açık artırmayla araç ve malzeme satışı

Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi, açık artırmayla araç ve malzeme satışı yapılacağını duyurdu. 

Açık artırmayla araç ve malzeme satışı

Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi, açık artırmayla araç ve malzeme satışı yapılacağını duyurdu. 

25 Temmuz 2019 Perşembe 07:34
Açık artırmayla araç ve malzeme satışı

Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi, açık artırmayla araç ve malzeme satışı yapılacağını duyurdu. 
Açıklamaya göre, Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Haspolat ambarında, Çömlekçi Devlet Üretme Çiftliği’nde, Lefkoşa Sanayi Bölgesinde bulunan Orman  Dairesi atölyesinde ve Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde bulunan çeşitli tip araç ve malzemeler, açık artırma ve peşin parayla, 6, 7 ve 8 Ağustos  tarihinde satışa sunulacak. 
Malzemelerin satış tarih ve yerleri şöyle:

banner317
“6 Ağustos Salı günü saat 10:00’da Doğu Akdeniz Üniversitesi Makinist Garajı yanında iki adet salon araç satışı yapılacak.
7 Ağustos Çarşamba günü saat 09:30’da Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Haspolat Ambarında çeşitli tip araç, motosiklet, yedek parça, HEK motor blokları satışı yapılacak.
8 Ağustos  Perşembe günü saat 09:30’da Lefkoşa Sanayi Bölgesinde bulunan Orman Dairesi Atölyesinde dozer satışı yapılacak; saat 11:00’de Çömlekçi Devlet Üretme Çiftliği’nde traktör, beyler ve tarım aletleri satışı yapılacak.”
 

Son Güncelleme: 25.07.2019 10:43
Anahtar Kelimeler:
Devlet Emlak Açık Artırma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Onkoloji Merkez Binası’na ek bir servis daha katıyor
Onkoloji Merkez Binası’na ek bir servis daha katıyor
Kültürel Miras Teknik Komitesi genç elçiler arıyor
Kültürel Miras Teknik Komitesi genç elçiler arıyor
Akıncı ile Tatar’ın olağan görüşmesi başladı
Akıncı ile Tatar’ın olağan görüşmesi başladı
KTÖS İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü ve Eğitim Mutabakat Zaptı’nı değerlendirdi
KTÖS İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü ve Eğitim Mutabakat Zaptı’nı değerlendirdi
Amcaoğlu: “ Hedefimiz 2020’de bütçe açığı vermemek”
Amcaoğlu: “ Hedefimiz 2020’de bütçe açığı vermemek”
Ergüçlü’nün “bir dakika, bir ömür” adlı kitabının tanıtım ve imza etkinliği  Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar Ve Kanserle Savaş Vakfı yararına yapılacak
Ergüçlü’nün “bir dakika, bir ömür” adlı kitabının tanıtım ve imza etkinliği  Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar Ve Kanserle Savaş Vakfı yararına yapılacak
Döviz kurları
Döviz kurları
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Gençler  “sorumlu devlet, bilinçli sürücü, güvenli trafik” için yürüdü
Gençler  “sorumlu devlet, bilinçli sürücü, güvenli trafik” için yürüdü
Cumhurbaşkanı Akıncı, Guterres'le telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Akıncı, Guterres'le telefonda görüştü

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim