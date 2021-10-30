banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Saatler yarın geri alınacak
Saatler yarın geri alınacak
Binali Yıldırım umarız yanlıştan döner!
Binali Yıldırım umarız yanlıştan döner!
Büyük av yarın!
Büyük av yarın!
UBP Kurultayı başladı
UBP Kurultayı yapılıyor
banner376

Acı haber

30 Ekim 2021 Cumartesi 21:17
Acı haber

Bugün saat 13:00 sıralarında, Bafra Oteller Bölgesinde, deniz içerisinde bulunduğu sırada boğulma tehlikesi geçiren Arzu Elveren (K-35)'i kurtarmak için denize giren İlhan Elveren (E-59) boğularak yaşamını yitirmiştir. Arzu Elveren, bölgede bulunan başka bir şahıs tarafından kurtarılarak dışarıya çıkarılmıştır. Aynı şahıs tarafından dışarıya çıkarılan İlhan Elveren, sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı . Soruşturma devam etmektedir.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GAÜ’nün sponsor olduğu Alican Öztürk avrupa yolunda
GAÜ’nün sponsor olduğu Alican Öztürk avrupa yolunda
86'si yerel, 120 pozitif vaka
86'si yerel, 120 pozitif vaka
LAÜ Akademisyeni Çağanağa, Kızılay Haftası’nda Kızılay’ın önemine dikkat çekti
LAÜ Akademisyeni Çağanağa, Kızılay Haftası’nda Kızılay’ın önemine dikkat çekti
Tatar: “Ülkenin en büyük ve köklü partisi olan Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) birlik ve beraberliğini devam ettirmesi gerek”
Tatar: “Ülkenin en büyük ve köklü partisi olan Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) birlik ve beraberliğini devam ettirmesi gerek”
Bafra Oteller Bölgesi'nde acı olay!
Bafra Oteller Bölgesi'nde acı olay!
Cumhurbaşkanı Tatar,UBP Kurultayı'nda konuştu
Cumhurbaşkanı Tatar,UBP Kurultayı'nda konuştu
AKP Genel Başkan Vekili Yıldırım UBP Kurultayı'nda konuştu
AKP Genel Başkan Vekili Yıldırım UBP Kurultayı'nda konuştu
UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu UBP Kurultayı'nda konuştu
UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu UBP Kurultayı'nda konuştu
Gazimağusa Milletvekili Sunat Atun kurultayda konuştu
Gazimağusa Milletvekili Sunat Atun kurultayda konuştu
Haftalık hava tahmin raporu
Haftalık hava tahmin raporu

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim