Abonelerin Dikkatine! Kaynağından Düzeltme... İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi: “kıbrıs Türk Kültür Festivali Bu İsim İle Tek Olmalı Ve Konsey Çatısı Altında Düzenlenmeli”

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İNGİLTERE KIBRIS TÜRK DERNEKLERİ KONSEYİ: “KIBRIS TÜRK KÜLTÜR FESTİVALİ BU İSİM İLE TEK OLMALI VE KONSEY ÇATISI ALTINDA DÜZENLENMELİ”



Lefkoşa, 13 Şubat 19 (.): İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi, Londra’da düzenlenecek Kıbrıs Türk Kültür Festivali’nin bu isimle tek olması ve Konsey çatısı altında düzenlenmesi gerektiği görüşünü belirtti.



Konseyden yapılan açıklamada, “İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından gazetelere gönderilen “İngiltere Kıbrıs Türklerine Tek Bir Festival Çağrısı” başlıklı yazının gerçekleri yansıtmadığını üzülerek kamuoyuna duyurmak isteriz” denildi.



Tek festival için görüş birliğine varıldığının iddia olarak kaldığı belirtilen açıklamada, Konsey’in 28 üye derneğinin 15 Ocak 2019 tarihinde yapılan oylamayla festivali Konsey’in yapması yönünde karar aldığı belirtildi.



Yine 5 Şubat 2019’da yapılan toplantıda da bu kararlarını gerekçeleriyle açıkladıkları kaydedilen açıklamada, “Demokrasi, bu kararlara saygı duymayı gerektirir” denildi.



KTTO’nun açıklamasının eleştirildiği Konsey açıklamasında, şu değerlendirmeler yer aldı:

“Konsey, diasporada yaşayan Kıbrıslı Türkleri temsil eden en büyük çatı kuruluştur. KKTC’nin aldığı bir kararla kurulan ve resmen tanınan bu üst kuruluş, 2017 yılında öncülük ederek ilk Kıbrıs Türk Kültür Festivali’ni düzenlemiştir. Sonuç olarak ‘Kıbrıs Türk Kültür Festivali’ bu isim ile tek olmalı ve Konsey çatısı altında düzenlenmelidir.

“BİRLİKTE YÜRÜMEYİ ÖĞRENİRSEK…”

Geçen yıl yaşadığımız olumsuz etkenlerden dolayı, Konsey bu yılki festivalin hazırlıklarını tamamlamış bir şekilde yoluna devam edecektir. Ama tüm kuruluş, kurum, dernek veya şahıslar, kısacası destek olmak isteyen herkes gelip yanımızda yürüyebilir, birlikte kültür festivalimizi yapabiliriz. Bu şekilde birlikte yürümeyi öğrenirsek önümüzdeki yıllarda değişik şekil ve formatta işbirlikleri düşünülebilir.”

Konsey açıklamasında, 3. Kıbrıs Türk Kültür Festivali’ni 23 Haziran 2019 Pazar günü Enfield Playing Fields, Donkey Lane, Enfield EN1 3PL adresinde gerçekleştireceği belirtilerek bu kararın aralık ayında halka ve medyaya duyurulduğu kaydedildi.

“Aynı tarihte ikinci bir festivalin bilinçli olarak düzenlenmesi tehdit ve hatta şantaj olarak algılanmaktadır ve böylelikle toplumumuzun kasıtlı olarak bölünmek istenildiği bariz bir şekilde görülmektedir” yorumu yapılan açıklamada, aracı kişi ve kurumların bunu göz önünde bulundurmaları istendi.

Açıklamada, “Konsey’in bugüne kadar sessiz kalma sebebi bu halkı düşünmesi ve bölmek istememesindendir” ifadesi de kullanıldı.

(GÜL)



