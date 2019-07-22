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Abonelerin Dikkatine! Düzeltme!

Bültenimizin 24 numaralı haberindeki “cuma” ifadeleri 9 Ağustos Cuma olarak düzeltilmiştir. Abonelerin haberin düzeltilmiş şeklini kullanmalarını rica eder, hatadan dolayı özür dileriz. (TAK)

Abonelerin Dikkatine! Düzeltme!

Bültenimizin 24 numaralı haberindeki “cuma” ifadeleri 9 Ağustos Cuma olarak düzeltilmiştir. Abonelerin haberin düzeltilmiş şeklini kullanmalarını rica eder, hatadan dolayı özür dileriz. (TAK)

22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:56
Abonelerin Dikkatine! Düzeltme!

Bültenimizin 24 numaralı haberindeki “cuma” ifadeleri 9 Ağustos Cuma olarak düzeltilmiştir. Abonelerin haberin düzeltilmiş şeklini kullanmalarını rica eder, hatadan dolayı özür dileriz. (TAK)

AKINCI VE ANASTASİADİS 9 AĞUSTOS'TA GÖRÜŞÜYOR

GAYRİ RESMİ GÖRÜŞME SAAT 10.30’DA YAPILACAK. GÖRÜŞME YERİ SPEHAR’LA İSTİŞARE SONRASI KESİNLEŞECEK

Lefkoşa, 22 Temmuz 19 :Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Lider Nikos Anastasiadis, 9 Ağustos Cuma günü gayrı resmi görüşmede bir araya geliyor.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Lider Nikos Anastasiadis'in 9 Ağustos'ta saat 10.30’da gayrı resmi bir görüşme için bir araya geleceklerini açıkladı.

Burcu, görüşme yerinin ise BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın adaya dönüşünün ardından kendisiyle yapılacak istişare sonrasında kesinleşeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Akıncı ile Rum Lider Anastasiadis geçtiğimiz günlerde yaptıkları telefon görüşmesinde gayrı resmi bir toplantı için mutabık kalmışlardı.

Cumhurbaşkanı Akıncı ile Rum lider en son 26 Şubat 2019’da görüşmüşlerdi.

(DOĞ/GÜL)

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