Abonelerin Dikkatine...

AKÇAY’DA SOKAK KÜTÜPHANELERİ 1 NİSAN’DA HİZMETE GİRİYOR

Lefkoşa, 29 Mart 19 (.): Güzelyurt’a bağlı Akçay köyünde Kıbrıs Türk Kütüphaneciler Derneği ve Akçay Muhtarlığı'nca kurulan iki sokak kütüphanesi, 1 Nisan Pazartesi hizmete giriyor.

Kütüphaneciler Derneği’nin sokak kütüphaneleri projesi çerçevesinde, bir köydeki ilk uygulama olan Akçay'daki iki sokak kütüphanesiyle, köydeki herkesin kitaplara daha kolay ulaşarak okuma alışkanlığının yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

DERELİKÖYLÜ: “İLK KÖY SOKAK KÜTÜPHANESİ AKÇAY’DA”

Akçay Muhtarı Uğur Dereliköylü, TAK’a yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türk Kütüphaneciler Derneği'nin okuma alışkanlığının kültürün bir parçası haline gelmesi için başlattığı proje çerçevesinde ilk köy sokak kütüphanesinin Akçay’da hayata geçirileceğini söyledi.

Proje kapsamında köy meydanına ve köy çıkışındaki otobüs durağı yanına iki ayrı sokak kütüphanesi kurduklarını belirten Dereliköylü, kütüphaneler için birçok vatandaşın kitap bağışı yaptığını, kendilerinin de Kütüphaneciler Derneği’yle iş birliğine gittiğini anlattı.

Muhtar Dereliköylü, kütüphanelerin açılışı nedeniyle 1 Nisan Pazartesi saat 10.00’da köy meydanında etkinlik düzenleyeceklerini açıkladı. Dereliköylü, vatandaşları etkinliğe davet ederken, kütüphanelerine de dileyen vatandaşları kitap bağış yapmaya çağırdı.

(GÜL/ŞEB) FOTOĞRAFLI