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Abonelerin Dikkatine!! 48 Numaralı "muhtarların Ödenekleri Artırılıyor" Başlıklı Haber Güncellendi

İÇİŞLERİ BAKANI BAYBARS: “MUHTARLAR ÖDEMEK KATKI PAYLARINDAKİ ARTIŞI HAK EDİYOR… BU SAYEDE DAHA VERİMLİ ÇALIŞMALARA İMZA ATACAKLAR”

29 Temmuz 2020 Çarşamba 15:43
Abonelerin Dikkatine!! 48 Numaralı
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İÇİŞLERİ BAKANI BAYBARS: “MUHTARLAR ÖDEMEK KATKI PAYLARINDAKİ ARTIŞI HAK EDİYOR… BU SAYEDE DAHA VERİMLİ ÇALIŞMALARA İMZA ATACAKLAR”

KÖY VE MAHALLE İHTİYAR HEYETLERİ (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI BUGÜN KOMİTEDEN OYBİRLİĞİYLE GEÇTİ

Lefkoşa, 29 Temmuz 20 (.): İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, muhtarların ödeneklerinde artış öngören tasarının tüm milletvekillerince desteklenmesinin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, büyük özveriyle görev yapan muhtarların ödenek katkı paylarındaki artışı hak ettiklerini söyledi. Baybars, bu sayede muhtarların daha da verimli çalışmalara imza atacaklarına inandıklarını ifade etti.

Meclis Genel Kurulu’nda dün komitede ivedilikle görüşülmesi oy birliğiyle onaylanan, bugün de Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nden oybirliğiyle geçen Köy ve Mahalle İhtiyar Heyetleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı hakkında açıklama yapan Baybars, muhtarların ödeneklerinin asgari ücretin yüzde 50’sinden yüzde 75’ine çıkarılacağını belirtti.

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Bakanlık basın bürosu aracılığıyla açıklama yapan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, otomasyon sistemlerinin geliştirilmesi ve 240 muhtarlığın daha çağdaş binalara kavuşturulması için çalıştıklarını kaydetti ve “Muhtarlarımızın, çağdaş binalarda, çağdaş sistemlerle vatandaşlarımıza hizmet sunmasını sağlamak hedefindeyiz.  Bu bağlamda da muhtarlarımızdan gelen devlet katkısının artırılması isteklerini haklı bulduk ve gerekli adımları attık” dedi.

Meclise Genel Kurulu’na sundukları önerinin herkes tarafından desteklenmesinin kendilerini ziyadesiyle mutlu ettiğini söyleyen Baybars, büyük özveriyle görev yapan muhtarların ödenek katkı paylarındaki artışı hak ettiklerini belirterek, bu sayede muhtarların daha da verimli çalışmalara imza atacaklarına inandıklarını ifade etti.

Baybars, muhtarların toplum sorunlarının merkezi hükümete aktarılması noktasında çok önemli bir konuma sahip olduklarını, özellikle kaymakamlıklarla muhtarların uyum içinde çalışmalarının büyük önem taşıdığını, bu uyum sayesinde de vatandaşlara daha verimli ve daha çağdaş hizmetlerin ulaştırmasının toplum adına büyük bir kazanım olduğunu belirtti.

Köy ve Mahalle İhtiyar Heyetleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı,Meclis Genel Kurulu’nda onaylanarak yürürlüğe girecek.

(FG)

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