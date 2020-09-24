AB’nin Covid-19’a yönelik hibe ettiği malzemeler belediyelere dağıtılmaya başlandı

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, UNDP tarafından temin edilen Covid-19 salgınına yönelik hijyenik malzemeler Belediyeler Birliği kanalıyla, program dâhilinde belediyelere bugünden itibaren teslim edilmeye başlandı.
Belediyeler Birliği’nden verilen bilgiye göre, belediyelere teslimat, malzemelerin yer aldığı Lefkoşa Fuar Alanı’nda gerçekleşti.
Bugün başlayan teslimata yarında devam edilecek.
Avrupa Birliği tarafından hibe edilen ürünlerde el dezenfektanı, eldiven, siperlik, maske, bot, önlük ve ateş ölçme aleti gibi malzemeler yer alıyor.