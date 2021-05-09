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AB’den 6 bin doz Astrazeneca aşısı teslim alınacak

SOYDAN: GÜMRÜK MEMURU OLMADIĞI GEREKÇESİYLE AŞILARIN CUMA GÜNÜ ALINAMADIĞI YÖNÜNDEKİ HABERLER GERÇEĞİ YANSITMIYOR

09 Mayıs 2021 Pazar 18:30
AB’den 6 bin doz Astrazeneca aşısı teslim alınacak
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İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi Eşbaşkanı Cenk Soydan, AB’den 6 bin doz AstraZeneca aşısının 10 Mayıs Pazartesi günü, teslim alınacağını söyledi.

Soydan, aşıların her zaman olduğu gibi Metehan sınır kapısından, sabah saat 08.30’da teslim alınacağını belirtti.

Cenk Soydan, Aveupa Birlği (AB) yetkilileri ve Komitenin Rum Eşbaşkanı ile Çarşamba günü bu konuda görüşüldüğünü ve aşıların yarın (Pazartesi) teslim edilmesi konusunda mutabık kalındığını kaydetti.

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Soydan, Cuma günü Metehan sınır kapısına gümrük memuru gönderilmediği için aşıların teslim alınamadığı ve geri gönderildiği yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını da vurguladı.

AB’den KKTC’ye bugüne dek 10 bin 350’si Pfizer/BioNTech, 13 bin 700’ü AstraZeneca olmak üzere toplam 24 bin 050 doz aşı gönderildi. Yarın teslim alınacak 6 bin doz ile AB’den gelen toplam doz miktarı 30 bin 050’ye ulaşmış olacak.

Türkiye’den ise şimdiye dek toplam 140 bin doz Sinovac aşı KKTC’ye gönderilmiş durumda.

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Son Güncelleme: 09.05.2021 19:08
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