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AB’den 5 bin doz AstraZeneca aşısı daha bu sabah KKTC’ye ulaştı

Avrupa Birliği’nden KKTC’ye 5 bin doz daha Astrazeneca marka Covid-19 aşısı ulaştı.

04 Haziran 2021 Cuma 19:45
AB’den 5 bin doz AstraZeneca aşısı daha bu sabah KKTC’ye ulaştı
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Avrupa Birliği’nden KKTC’ye 5 bin doz daha Astrazeneca marka Covid-19 aşısı ulaştı.

İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi Eşbaşkanı Dr. Cenk Soydan, aşıların Metehan sınır kapısından bu sabah teslim alındığını açıkladı.

TAK muhabirinin Soydan’dan aldığı bilgiye göre, AB’den bugüne kadar 24 bin 700 doz AstraZeneca, 10 bin 350 doz Pfizer/BioNTech  olmak üzere toplam 35 bin 50 doz aşı geldi.

Türkiye’den ise 140 bin doz Sinovac aşısı gelmişti.

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Dr. Cenk Soydan, önümüzdeki hafta AB’den daha fazla aşı gelmesini beklediklerini söyledi. Soydan, gelecek aşıların hem AstraZeneca, hem de Johnson&Johnson marka olacağını kaydetti.

Soydan’dan alınan bilgiye göre, KKTC’ye şimdiye kadar AB’den gönderilen aşı miktarları ve markaları tarihleriyle birlikte şöyle:

18 Ocak-1080 doz Pfizer/BioNTech, 25 Ocak 1170 doz Pfizer/BioNTech, 5 Şubat 2250 doz Pfizer/BioNTech, 18 Şubat 2500 doz AstraZeneca, 5 Mart 1170 doz Pfizer/BioNTech ve 2400 doz AstraZeneca, 31 Mart 4680 doz Pfizer/BioNTech ve 4800 doz AstraZenaca, 22 Nisan 4000 doz AstraZeneca, 10 Mayıs 6 bin doz AstraZeneca, 4 Haziran 5 bin doz AstraZeneca.

Dr. Cenk Soydan, Türkiye’den ise bugüne dek ülkeye 140 bin doz Sinovac marka aşı gönderildiğini hatırlattı ve önümüzdeki haftalarda Türkiye’den yeni aşı gelmesini beklediklerini kaydetti.

Soydan, AstraZeneca aşılarda ilk doz olmak isteyenler yanında, ikinci doz zamanı gelenlerin de aşılanacağını, aşılamada 35 yaşa kadar inildiğini belirtti.

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Son Güncelleme: 04.06.2021 20:24
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