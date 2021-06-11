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AB’den 21 bin doz Johnson&johnson marka aşı teslim alındı

Aşı tek doz şeklinde uygulanacak..

11 Haziran 2021 Cuma 11:00
AB’den 21 bin doz Johnson&johnson marka aşı teslim alındı
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  • AŞI, TEK DOZ ŞEKLİNDE UYGULANACAK
  • AB’DEN GELEN AŞI MİKTARI 56 BİN 50’YE YÜKSELDİ

Lefkoşa, 11 Haziran 21 : Avrupa Birliği (AB) tarafından Kıbrıslı Türkler için gönderilen 21 bin doz Johnson&Johnson marka aşı, bugün KKTC’ye ulaştı.

Aşılar bu sabah Metehan Sınır Kapısı’nda İki Toplumlu Sağlık Komitesi Eş Başkanı Dr. Cenk Soydan tarafından teslim alındı.

ABD menşeli Johnson & Johnson'un aşısının “tek dozlu” olma özelliği sayesinde, 21 bin kişi, KKTC aşı programı çerçevesinde bu aşılardan faydalanabilecek.

SOYDAN: “AB’DEN GELEN EN BÜYÜK SEVKİYAT”

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Aşıların teslimi sırasında TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Dr. Cenk Soydan, aşının tek doz olmasından dolayı büyük bir avantaj sağladığını vurgulayarak, ek bir muhafaza koşulu olmadığını, 2-8 derece buzdolabında saklanabileceğini söyledi.

Bugün teslim alınan aşıların, şu ana kadar AB’den gelen en büyük sevkiyat olduğuna dikkat çeken Soydan, geçen günlerde Türkiye’den de 50 bin doz Sinovac aşını geldiğini hatırlattı ve gelecek haftalarda yine Türkiye’den bir sevkiyat beklendiğini kaydetti.

Daha önce Kıbrıslı Türkler için AB’den 24 bin 700 doz AstraZeneca, 10 bin 350 doz Pfizer/BioNTech olmak üzere toplam 35 bin 50 doz aşı gelmişti. Bugünkü teslimle, AB’den gelen toplam doz sayısı, 56 bin 50’ye yükseldi.

Türkiye’den ise bugüne kadar 190 bin doz Sinovac aşısı geldi.

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Son Güncelleme: 11.06.2021 11:44
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