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ABD ve KMT Operatörlüğü 4. eğitim ve sınavı yapıldı…

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı işbirliğinde, K.T. Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Şti. Ltd.’in katkılarıyla düzenlenen Amatör Denizci Belgesi (ADB) Kısa Mesafe Telsiz (KMT) Operatörlüğü 4. eğitim ve sınavı, 1 Şubat Cumartesi günü Lefkoşa’daki Sayıştay Başkanlığı konferans salonunda gerçekleştirildi. 

ABD ve KMT Operatörlüğü 4. eğitim ve sınavı yapıldı…

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı işbirliğinde, K.T. Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Şti. Ltd.’in katkılarıyla düzenlenen Amatör Denizci Belgesi (ADB) Kısa Mesafe Telsiz (KMT) Operatörlüğü 4. eğitim ve sınavı, 1 Şubat Cumartesi günü Lefkoşa’daki Sayıştay Başkanlığı konferans salonunda gerçekleştirildi. 

03 Şubat 2020 Pazartesi 16:11
ABD ve KMT Operatörlüğü 4. eğitim ve sınavı yapıldı…

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı işbirliğinde, K.T. Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Şti. Ltd.’in katkılarıyla düzenlenen Amatör Denizci Belgesi (ADB) Kısa Mesafe Telsiz (KMT) Operatörlüğü 4. eğitim ve sınavı, 1 Şubat Cumartesi günü Lefkoşa’daki Sayıştay Başkanlığı konferans salonunda gerçekleştirildi. 
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, sınavlarda başarılı olanlar 24 metreye kadar motorlu ve telsizli tekne kullanma ehliyetine sahip olacak. Eğitimler Kaptan Seda Türker Şahin tarafından verildi. Eğitim ve sınavlara 62 kişi katıldı. Son yapılan eğitim ve sınavla birlikte toplamda 600’e yakın kişiye ADB ve KMT belgeleri verilmiş olacak. 
BİR SONRAKİ EĞİTİM VE SINAV 7 MART’TA…
Bir sonraki ADB ve KMT eğitim ve sınavı 7 Mart’ta Sayıştay Başkanlığı Konferans Salonu’nda yapılacak. 

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1 Şubat’taki eğitim ve sınava katılanların mümkün olan en erken zamanda iki adet vesikalık fotoğraf, kimlik fotokopisi, sürüş ehliyeti fotokopisi ve kamu görevlisi olmayanların polis müdürlüklerinden alacakları temiz kağıdını Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Arşiv bölümüne getirmeleri gerekiyor. 
Açıklamada şunlar da ifade edildi:
“Diğer yandan 13 Temmuz 2019, 19 Ekim 2019 ve 18 Ocak 2020’taki eğitim ve sınava katılıp başarılı olanlar, varsa eksik belgelerini bir an önce tamamlamalıdır. Buna ek olarak belge harcı yatırmayanlar bakanlığımız internet sitesinde, BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER bölümünün altında bulunan ADB/KMT bağlantısına tıklayıp ilgili ödeme kodu (C kodu) listesinden isimlerinin karşısındaki C kodu ile birlikte KKTC’deki herhangi bir Halkbank şubesine gidip belge harcı ödemesi yapmaları gerekmektedir. Belge harcı yatıracak olanların banka veznesinde isim ve soy isim ibraz etmeleri yeterli olacaktır. 13 Temmuz 2019 ve 19 Ekim 2019’da sınava katılıp başarılı olanlar, belgelerini tamamlayıp belge harcı yatırımı yaptıklarını gösteren dekont ile birlikte Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Arşiv Bölümü'nde başvurup ADB ve KMT belgelerini alabilir.”
 

Son Güncelleme: 03.02.2020 19:37
Anahtar Kelimeler:
Bayındırlık Ve Ulaştırma BakanlığıTC Ulaştırma Ve Altyapı BakanlığıAmatör Denizci BelgesiKısa Mesafe TelsizSayıştay Başkanlığı
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