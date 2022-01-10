ABD Lefkoşa Büyükelçiliği’nden Birkan Uzun için taziye mesajı

Kıbrıs’taki ABD Büyükelçiliği’nin Birkan Uzun’u 2008 yılından bu yana katıldığı burs programı ve gençlik kampı sayesinde tanıdığı belirtilirken, ailesine taziyeler iletildi.
10 Ocak 2022 Pazartesi 16:45
Son Güncelleme: 11.01.2022 00:46
Amerika Birleşik Devletleri (ABD)Lefkoşa Büyükelçiliği, ABD’de kayak kazasında 28 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun için taziye mesajı yayınladı.
Kıbrıs’taki ABD Büyükelçiliği’nin Birkan Uzun’u 2008 yılından bu yana katıldığı burs programı ve gençlik kampı sayesinde tanıdığı belirtilirken, ailesine taziyeler iletildi.