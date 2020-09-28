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ABD'den koronavirüs aşısı açıklaması: Aşı için yarım milyon köpekbalığı katledilebilir!

28 Eylül 2020 Pazartesi 21:03
ABD'den koronavirüs aşısı açıklaması: Aşı için yarım milyon köpekbalığı katledilebilir!
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ABD’de faaliyet gösteren ‘Shark Allies’ sivil toplum örgütü koronavirüs aşısı çalışmalarında yarım milyon köpekbalığının katledilebileceğini açıkladı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınını durdurabilmek için birçok ülke aşı çalışmalarını devam ettiriyor. Tüm insanlığı salgından kurtarabilecek aşı için milyarlarca doz aşı üretilmesi planlanıyor. 

Öte yandan, ABD’de faaliyet gösteren ve köpek balıklarının neslini korumak için kurulan ‘Shark Allies’ sivil toplum örgütü koronavirüs aşısı çalışmalarıyla ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı. 

Örgütün açıklamasına göre yarım milyon köpekbalığının koronavirüs aşısı yapılması için katledilebileceği belirtildi.

Sivil toplum kuruluşu,  köpekbalıklarının karaciğerinden yapılan “Squalene” adlı doğal yağın yardımcı etken madde olarak koronavirüs aşılarında kullandığını belirtti.  

KORONAVİRÜS AŞISI İÇİN ETKEN MADDE KÖPEKBALIĞINDA?

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Shark Allies yöneticisi Stefanie Brendl yaptığı açıklamada, köpekbalıklarının karaciğerinde bulunan ve mevcut grip aşıları da dahil olmak üzere birçok ilacın yapımında kullanılan doğal yağ “Squalene” için yüzbinlerce köpekbalığının katledilebileceğini vurguladı. Yağın bileşenindeki güçlü yağlar aşıdaki bağışıklık etkisini arttırdığını ifade eden  Brendl, mevcut bazı koronavirüs aşısı adaylarında bu yağın kullanıldığını ifade etti.

TÜM DÜNYAYA YETECEK BİR DOZ AŞI İÇİN 250 BİN KÖPEKBALIĞI GEREKİYOR

Squalene maddesinin kullanılan bir koronavirüs aşı adayının piyasaya sürülmesi halinde büyük bir köpekbalığı kıyımı yaşanabilir.

Tüm dünya nüfusunu aşılamak için kullanılacak bir doz aşı üretimi için yaklaşık 250 bin köpekbalığının katledilmesi gerektiği kaydedildi.  

Bir kişinin koronavirüse karşı bağışıklık kazanması için iki doz aşının gerektiğini belirten Brendl, bunun tüm dünyada yaklaşık yarım milyon köpekbalığının katledilmesi anlamına geldiğini ifade etti.

Stefanie Brendl, “Aşı çalışmalarını yavaşlatmak veya engellemek niyetinde değiliz. Ancak, Köpekbalıkları bu sebeple verimli bir tedarik zinciri değil” dedi.  

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