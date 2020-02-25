banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
114365
ALTIN
325.945
DOLAR
6.1305
STERLİN
7.9830
EURO
6.6634
TÜRKİYE BİZİMLE KONUŞM(ALI)UYOR
TÜRKİYE BİZİMLE KONUŞM(ALI)UYOR
Kudret Özersay
Kudret Özersay
Çocukları bari rahat bırakın!
Çocukları bari rahat bırakın!
Coronavirus Kriz İle Suni Gündem Oluşturmak
Coronavirus Kriz İle Suni Gündem...
Flaş Haber
5 yıl hapse mahkûm edildi
Kapat

ABD, Corona virüsü için ilk ilaç denemesine başlıyor

Çin'in Wuhan kentinden dünyanın dört bir yanına yayılan Corona virüsüyle ilgili sevindirici haber ABD'nin Nebraska eyaletindeki bir hastaneden geldi. Hastane remdesivir adlı ilacın hastalar üzerinde kullanımına başlayacaklarını açıkladı.

ABD, Corona virüsü için ilk ilaç denemesine başlıyor

Çin'in Wuhan kentinden dünyanın dört bir yanına yayılan Corona virüsüyle ilgili sevindirici haber ABD'nin Nebraska eyaletindeki bir hastaneden geldi. Hastane remdesivir adlı ilacın hastalar üzerinde kullanımına başlayacaklarını açıkladı.

25 Şubat 2020 Salı 21:30
ABD, Corona virüsü için ilk ilaç denemesine başlıyor
banner337

Japonya’dan denize açılan ve daha sonra yolculardan birinin Corona virüsü taşıdığı anlaşılan Diamond Princess adlı gemiden tahliye edilerek ülkelerine getirilen ABD vatandaşları Nebraska Üniversitesi’ne bağlı hastanede karantinaya alınmışlardı.

Daha önce Ebola hastası 4 kişiyi iyileştirdiği bilinen hastanenin, Corona virüsüne karşı geliştirilen remdesivir adlı ilacı gemiden getirilen hastalar üzerinde deneyeceği belirtildi.

banner317
Amerikan CNBC haber sitesine göre, Dünya Sağlık Örgütü’ne bağlı doktor Bruce Aylward, Wuhan’daki iki hasta üzerinde denenen ilacın hastaları iyileştirmek için en hızlı yöntem olacağını belirtti. Aylward, hastalığın sadece Çin’de değil küresel boyutlarda sorunlara yol açtığını ifade etti.

Hastane tarafından yapılan açıklamanın ardından remdesivir ilacının üreticisi Gilead’ın hisseleri hızlı bir yükselişe geçti. Şirket hisseleri açıklama sonrası yaklaşık yüzde 4’lük bir artış yaşadı.

ÇİN AŞI BULDUĞUNU İDDİA ETMİŞTİ

Çin’in Rusya Federasyonu Büyükelçisi Zhang Hanhui, aşı çalışmalarıyla ilgili olarak şunları ifade etmişti:

“Çin'deki bilim adamlarımızın bulduğu ilaç etkisini kanıtladı ve testler başarılı şekilde devam ediyor. İlaca yönelik çalışmaların son kısmının kısa süre zarfında bitirilmesi hedefleniyor ve Şubat sonuna kadar Çin’deki tüm şehirlerde hayat normale dönecek.”

banner335
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı
Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı
Sucuoğlu: “Özel sektör çalışanlarına 7 aylık süre içerisinde 670 TL tutarında, yaklaşık % 21 oranında bir artış yapılması sağlanmıştır”
Sucuoğlu: “Özel sektör çalışanlarına 7 aylık süre içerisinde 670 TL tutarında, yaklaşık % 21 oranında bir artış yapılması sağlanmıştır”
Üç poz için aldığı para dudak uçuklattı
Üç poz için aldığı para dudak uçuklattı
Bulut Akacan’a eşi boşanma davası açıyor
Bulut Akacan’a eşi boşanma davası açıyor
Sucuoğlu yeni asgari ücretin hayırlı olmasını diledi
Sucuoğlu yeni asgari ücretin hayırlı olmasını diledi
Sos Çocukköyü Derneği İstismara Karşı İşbirliği Ve Gerekenlerin Yapılması Çağrısı Yaptı
Sos Çocukköyü Derneği İstismara Karşı İşbirliği Ve Gerekenlerin Yapılması Çağrısı Yaptı
Kıbrıs Türk İşveren Sendikası asgari ücrete itiraz edeceklerini açıkladı
Kıbrıs Türk İşveren Sendikası asgari ücrete itiraz edeceklerini açıkladı
Asgari ücret yeniden belirlendi
Asgari ücret yeniden belirlendi
DAÜ-KAEM’den toplumsal cinsiyet eşitliği sertifika programı
DAÜ-KAEM’den toplumsal cinsiyet eşitliği sertifika programı
Kemal Güneşoğlu son yolcuğuna uğurlandı
Kemal Güneşoğlu son yolcuğuna uğurlandı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim