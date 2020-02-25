ABD, Corona virüsü için ilk ilaç denemesine başlıyor

Japonya’dan denize açılan ve daha sonra yolculardan birinin Corona virüsü taşıdığı anlaşılan Diamond Princess adlı gemiden tahliye edilerek ülkelerine getirilen ABD vatandaşları Nebraska Üniversitesi’ne bağlı hastanede karantinaya alınmışlardı.

Daha önce Ebola hastası 4 kişiyi iyileştirdiği bilinen hastanenin, Corona virüsüne karşı geliştirilen remdesivir adlı ilacı gemiden getirilen hastalar üzerinde deneyeceği belirtildi.

Amerikan CNBC haber sitesine göre, Dünya Sağlık Örgütü’ne bağlı doktor Bruce Aylward, Wuhan’daki iki hasta üzerinde denenen ilacın hastaları iyileştirmek için en hızlı yöntem olacağını belirtti. Aylward, hastalığın sadece Çin’de değil küresel boyutlarda sorunlara yol açtığını ifade etti.

Hastane tarafından yapılan açıklamanın ardından remdesivir ilacının üreticisi Gilead’ın hisseleri hızlı bir yükselişe geçti. Şirket hisseleri açıklama sonrası yaklaşık yüzde 4’lük bir artış yaşadı.

ÇİN AŞI BULDUĞUNU İDDİA ETMİŞTİ

Çin’in Rusya Federasyonu Büyükelçisi Zhang Hanhui, aşı çalışmalarıyla ilgili olarak şunları ifade etmişti:

“Çin'deki bilim adamlarımızın bulduğu ilaç etkisini kanıtladı ve testler başarılı şekilde devam ediyor. İlaca yönelik çalışmaların son kısmının kısa süre zarfında bitirilmesi hedefleniyor ve Şubat sonuna kadar Çin’deki tüm şehirlerde hayat normale dönecek.”