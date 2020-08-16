ABD Büyükelçisiyle görüşen Özersay: Tek taraflı dinlemek diplomasinin ruhuna aykırıdır

ABD BÜYÜKELÇİSİYLE GÖRÜŞEN ÖZERSAY: TEK TARAFLI DİNLEMEK DİPLOMASİNİN RUHUNA AYKIRIDIR
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı’nın Rum Dışişleri Bakanı ile görüşüp KKTC’den kimse ile temas etmemiş olmasına tepki gösterdi.
“SESİMİZİ DUYMAK ZORUNDADIRLAR”
Kudret Özersay açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Geçtiğimiz gün ABD’nin Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi ile görüntülü telefon görüşmesi yaptık. Rum liderliğinin yarattığı sıkıntıları ve bunun ekonomimize nasıl zarar verdiğini kendisine de anlattık. Bu konuda Rum tarafı nezdinde adım atmalarını beklediğimizi söyledik. Kapılardan diğer geçişlere dair prosedürleri de değerlendirdik ve görüş alışverişinde bulunduk. Bugün ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Rum Dışişleri Bakanı ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bu gelişmeden bir süre önce haberdar olmuş ve ABD yönetimine bu tek taraflı görüşme yaklaşımının yanlış olduğunu izah etmiştik. Bu ülkenin temsilcileriyle herhangi bir görüşme-temas yapmaksızın tek taraflı istişare yaklaşımlarının adadaki gerçeklikle ve diplomasiyle diyalog ruhuyla bağdaşmadığını kendilerine iletmiştik. Bu yaklaşımlar bölgede istikrara değil yardımcı olmak ancak ve ancak Rum liderliğinin cüretkar yaklaşımlarını körükler ve gerginliğe ve istikrarsızlığa hizmet eder.”