ABD Büyükelçisi Garber, LTB Başkanı Harmancı'yı ziyaret etti

LTB’den verilen bilgiye göre, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, şehre kazandırılan yeni LTB Kadın Sığınma Evi ile ilgili Büyükelçi Garber’e detaylı bilgi verdi. Görüşmede ayrıca Kıbrıs sorunu ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Harmancı, görüşme ile ilgili yaptığı açıklamada, “sınır kapılarının karşılıklı geçişlere açılması ile ilgili de Güney Lefkoşa Belediyesi Başkanı Konstantinos Yorgacis ile online bir toplantı gerçekleştireceklerini” belirtti. Harmancı, kapıların geçişlere açılmasının ekonomik anlamda her iki toplumun yararına olacağına vurgu yaptı.

Yorgacis’e, sınır kapılarının olduğu alanlara hızlı test merkezlerinin kurulması yönünde öneride bulunacaklarını kaydeden Harmancı, sınır kapılarının açılmasına katkı sağlamaktan mutluluk duyacağını belirtti.

LTB’den yapılan açıklamada, ABD Lefkoşa Büyükelçisi Judith Gale Garber’in ise ziyarette yaptığı konuşmada, geçmiş yıllarda olduğu gibi bugün de Kıbrıs’ta bir çözüm için, her iki toplumu cesaretlendirmeye devam edeceklerini belirtti.

Büyükelçi Garber ayrıca LTB tarafından yürütülen kadın, çocuk ve özel gereksinimli bireylere yönelik projeleri takdir ettiğini söyleyerek çalışmalarından ötürü Harmancı'ya teşekkür etti.