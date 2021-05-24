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ABD Büyükelçisi Garber, LTB Başkanı Harmancı'yı ziyaret etti

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Lefkoşa Büyükelçisi Judith Gale Garber, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı'ya nezaket ziyaretinde bulundu.

24 Mayıs 2021 Pazartesi 14:45
ABD Büyükelçisi Garber, LTB Başkanı Harmancı'yı ziyaret etti
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LTB’den verilen bilgiye göre, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, şehre kazandırılan yeni LTB Kadın Sığınma Evi ile ilgili Büyükelçi Garber’e detaylı bilgi verdi. Görüşmede ayrıca Kıbrıs sorunu ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Harmancı, görüşme ile ilgili yaptığı açıklamada, “sınır kapılarının karşılıklı geçişlere  açılması ile ilgili de Güney Lefkoşa Belediyesi Başkanı Konstantinos Yorgacis ile online bir toplantı gerçekleştireceklerini” belirtti. Harmancı, kapıların geçişlere  açılmasının ekonomik anlamda her iki toplumun yararına olacağına vurgu yaptı.

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Yorgacis’e, sınır kapılarının olduğu alanlara hızlı test merkezlerinin kurulması yönünde öneride bulunacaklarını kaydeden Harmancı, sınır kapılarının açılmasına katkı sağlamaktan mutluluk duyacağını belirtti.

LTB’den yapılan açıklamada, ABD Lefkoşa Büyükelçisi Judith Gale Garber’in ise ziyarette yaptığı konuşmada, geçmiş yıllarda olduğu gibi bugün de Kıbrıs’ta bir çözüm için, her iki toplumu cesaretlendirmeye devam edeceklerini belirtti. 

Büyükelçi Garber ayrıca LTB tarafından yürütülen kadın, çocuk ve özel gereksinimli bireylere yönelik projeleri takdir ettiğini söyleyerek çalışmalarından ötürü Harmancı'ya teşekkür etti.

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Son Güncelleme: 24.05.2021 15:39
Anahtar Kelimeler:
Mehmet HarmancıJudith Gale Garber
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