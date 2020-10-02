ABD Başkanı Trump: Bana ve eşime yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı

ABD Başkanı Trump, kendisi ve eşine yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Trump Twitter mesajında karantina ve iyileşme sürecine derhal başlayacakların söyledi ve "Bunu BİRLİKTE aşacağız" dedi.