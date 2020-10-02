ABD Başkanı Trump: Bana ve eşime yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı

Daha önce Donald Trump'ın yakın danışmanlarından Hope Hicks'e yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirilmişti.
Hicks, Demokrat Partili rakibi Joe Biden ile canlı televizyon tartışmasının yapıldığı Ohio'ya giderken, Trump ile birlikte Air Force One adlı başkanlık uçağındaydı.
Beyaz Saray Muhabirleri, Hicks'in aynı zamanda başkanla birlikte Marine One adlı helikoptere de bindiğini bildirdi.
31 yaşındaki Hicks, ABD yönetiminde koronavirüs görülen isimlerin, başkana en yakın olanı.
Hicks, Air Force One uçağına maske takmadan binerken görüntülenmişti.
Ayrıca, ertesi gün Trump ile birlikte Minnesota'daki seçim mitingine gitti.