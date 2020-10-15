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Ab Saç Bakım Ve Güzellik Sektörüne De Destek Vereceğini Açıkladı

AB COVID-19 SALGINININ YARATTIĞI ETKİLERİN AZALTILMASINA YÖNELİK 3 MİLYON EURO BÜTÇELİ “İŞLETMELERE CAN SUYU DESTEĞİ” VERİYOR

15 Ekim 2020 Perşembe 17:05
Ab Saç Bakım Ve Güzellik Sektörüne De Destek Vereceğini Açıkladı
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AB COVID-19 SALGINININ YARATTIĞI ETKİLERİN AZALTILMASINA YÖNELİK 3 MİLYON EURO BÜTÇELİ “İŞLETMELERE CAN SUYU DESTEĞİ” VERİYOR

Lefkoşa, 15 Ekim 20 : AB tarafından finanse edilen destek kapsamında yiyecek ve içecek hizmetleri sektörüne ilk ödemeler hazır hale gelirken, finansal destek programının 2. aşamasında saç bakım ve güzellik hizmetleri sektörüne destek sağlanacağı açıklandı.

AB destek ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen finansal destek programı Covid-19 salgınının yarattığı etki sebebiyle nakit akışı sorunları yaşayan şahıs, mikro ve küçük işletmelere yardımcı olmak amacıyla 1 Eylül 2020'de başlatıldı.

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Destek programının birinci ve ikinci aşamalarının bütçesinin  3 milyon Euro olduğu ve  destek kapsamında uygun işletmelere 18 Bin TL'ye kadar finansal destek sağlanacağı belirtildi.

Yiyecek ve içecek hizmetleri sektörüne destek sağlamak amacıyla uygulanan birinci aşamanın 25 Eylül tarihinde son bulduğu belirtilen açıklamada, yiyecek ve içecek hizmetleri sektöründeki işletmelere yapılacak ödemelerin ilk kısmının bugün itibariyle hazır hale geleceği ve ödemelere önümüzdeki haftalarda  devam edileceği kaydedildi. 

Açıklamada, saç bakım ve güzellik hizmetleri sektörüne yapılacak desteklere yönelik başvuru çağrısının Kasım 2020’de açılacağı belirtildi.

Yalnızca www.isdestek.eu adresinde bulunan Online Başvuru Formu doldurularak yapılan başvuruların kabul edileceği ve aynı adresten daha fazla bilgiye ulaşmanın mümkün olacağı kaydedildi.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen destek programı, Northern Ireland Cooperation
Overseas (NI-CO ) tarafından ''İnovatif Girişimcilik ve Diyalog'' projesi kapsamında Avrupa
Komisyonu ve yerel paydaşlarla yakın iş birliği içinde uygulanıyor.
(HUR/YIL)
 

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