Ab’nin Covid-19’a Yönelik Hibe Ettiği Malzemeler Belediyelere Dağıtılmaya Başlandı

Lefkoşa, 24 Eylül 20 (.): Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, UNDP tarafından temin edilen Covid-19 salgınına yönelik hijyenik malzemeler Belediyeler Birliği kanalıyla, program dâhilinde belediyelere bugünden itibaren teslim edilmeye başlandı.

Belediyeler Birliği’nden verilen bilgiye göre, belediyelere teslimat, malzemelerin yer aldığı Lefkoşa Fuar Alanı’nda gerçekleşti.

Teslimata Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Avrupa Birliği Program Destek Ofisi Altyapı Bölüm Başkanı Alan Joaris, UNDP Üst Düzey Program Yöneticisi Tiziano Zennaro ve Belediyelerin temsilcileri yer aldı.



Bugün başlayan teslimata yarında devam edilecek.Avrupa Birliği tarafından hibe edilen ürünlerde el dezenfektanı, eldiven, siperlik, maske, bot, önlük ve ateş ölçme aleti gibi malzemeler yer alıyor.(TUĞ/ŞEB) FOTOĞRAFLI