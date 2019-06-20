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Ab Liderler Zirvesi Başladı

BAŞBAKANI ALEKSİS ÇİPRAS:  

Ab Liderler Zirvesi Başladı

BAŞBAKANI ALEKSİS ÇİPRAS:  

20 Haziran 2019 Perşembe 15:37
Ab Liderler Zirvesi Başladı

BAŞBAKANI ALEKSİS ÇİPRAS:  "UMARIM AB, TÜRKİYE'YE KIBRIS MÜNHASIR EKONOMİK BÖLGESİ'NDEKİ YASA DIŞI FAALİYETLERİNİ VE ULUSLARARASI HUKUK İHLALİNİ DURDURMASI İÇİN NET BİR MESAJ VERİR. BU İHLALLERİN HEMEN DURMAMASI HALİNDE UYGUN YAPTIRIM VE ÖNLEMLERİN YERİNE GETİRİLMESİ İÇİN TÜM İHTİMALLERE BAKACAĞIZ"

Brüksel, 20 Haziran 19 (.):  Avrupa Birliği'nin (AB) 28 liderini kurumların yeni başkanlarının belirlenmesi, birliğin 2019-2024 Stratejik Gündemi, 2021-2027 Çok Yıllı Mali Çerçeve (MFF) ve İngiltere'nin AB'den ayrılık süreci ile ekonomik ve parasal birlik gibi konuları görüşmek için bir araya getiren iki günlük zirve Brüksel'de başladı.

Liderler için en tartışmalı ve zorlu konunun AB Komisyonu Başkanının belirlenmesi olduğu düşünülüyor. Konuya ilişkin üye ülkeler arasında görüş ayrılığının bulunması, yeni başkanın bu zirve kapsamında belirlenmesini zor kılıyor. 

Zirve girişinde basına açıklamalarda bulunan Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkesinin, AB Komisyonu Başkanının seçilmesinde Avrupa Parlamentosundaki (AP) siyasi grupların liste başı adaylarını dikkate alan ''Spitzenkandidat'' sürecini benimsemeye devam ettiğini ancak bu konuda ortak bir çözüm bulunmasının önemli olduğunu söyledi.

Merkel, bu sürecin bazı ülkeler tarafından benimsenmediğine dikkati çekerek, ''Adım adım ilerleyeceğiz. AP'nin desteklemeyeceği bir öneri sunulmasını saygıdan ötürü kabul edemem.'' dedi.

"CİNSİYET EŞİTLİĞİNE ÖNEM VERMELİYİZ"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AB Komisyonu Başkanının bu yükü taşıyabilecek adaylar arasından seçilmesi gerektiğini belirterek, "Bu konuda cinsiyet eşitliğine de önem vermeliyiz. Parlamentonun bir aday üzerine odaklandığını görüyoruz. Fransa'nın rolü yapıcı bir çözüm bulmaya ve Avrupa için en iyi takımın ortaya çıkmasına katkı sağlamak. Tek bir isim üzerinde durmak istemiyorum." diye konuştu. 

 "CİDDİ GÖRÜŞ AYRILIKLARI VAR"

Hollanda Başbakanı Mark Rutte de AB kurumları başkanlarıyla ilgili bugün net bir sonuç çıkmayacağına işaret ederek, "Üye ülkeler arasında ciddi görüş ayrılıkları var." diye konuştu.

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Rutte, Ukrayna'da düşürülen Malezya Havayollarının uçağına ilişkin ise tüm AB ülkelerinin Rusya'ya karşı ortak bir açıklama yapmasını beklediğini söyledi.

 "PAPAYI BELİRLEMEK DAHA KOLAY"

İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, AB Komisyonu Başkanı için bu akşam bir sonuç elde edilmesinin zor olduğunu belirtti. 

Varadkar, "Papa'yı seçmek AB kurum başkanlarını belirlemekten daha kolay." ifadelerini kullandı. 

İrlanda'nın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) egemenliğini desteklediğini kaydeden Varadkar, bu çerçevede zirve sonuç bildirgesinde "güçlü bir dilin" kullanılması gerektiğini savundu. 

GKRY'YE DESTEK 

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, GKRY lideri Nikos Anastasiadis ile ikili görüşmesinin ardından Twitter hesabından paylaştığı mesajında, AB liderlerinin GKRY ile tam dayanışma içinde bulunması ve gerekli cevabı vermeye hazır olması gerektiğini kaydetti.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, AB liderlerinin Türkiye ve Avrupa arasındaki ilişkilere dair açık bir karar almasını beklediğini söyleyerek, "Umarım AB, Türkiye'ye Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesi'ndeki yasa dışı faaliyetlerini ve uluslararası hukuk ihlalini durdurması için net bir mesaj verir. Bu ihlallerin hemen durmaması halinde uygun yaptırım ve önlemlerin yerine getirilmesi için tüm ihtimallere bakacağız." diye konuştu.

Zirvede, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj ve gaz arama faaliyetlerinin yanı sıra liderlerin, Ukrayna'nın doğusu ile Azak Denizi'nde yaşanan gelişmeleri ve Rusya'ya ekonomik yaptırımların uzatılmasını ele almaları bekleniyor.

(AA/ID/ÖK)

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