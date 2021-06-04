AB “Sağlıklı Bir Çevre İçin İki Toplumlu İş Birliği” konulu etkinlik düzenledi

Avrupa Komisyonu, “Sağlıklı bir Çevre için İki Toplumlu İş Birliği” konulu etkinlik düzenledi.

Zoom platformunda düzenlenen etkinlik, AB Bilgi Merkezi'nin Facebook sayfasından canlı yayınlandı.



AB Bilgi Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamada, düzenlenen webinarda çevreyi korumaya yönelik iki toplumlu çalışmalar ve AB desteğinin Kıbrıs'ta çevrenin korunmasına yönelik yardımları ele alındığı kaydedildi.



Avrupa Birliği Program Destek Ofisi Bölüm Başkanı Virve Vimpari yaptığı açılış konuşmasında AB Yeşil Düzeni’nin önemine değindi ve şöyle konuştu:

“AB, 2006’dan bu yana, özellikle katı atık, atık su ve su temini altyapısı alanlarında başarıyla gerçekleştirdiği çok sayıdaki projeyle işbirliğini sürdürmekte ve Kıbrıs Türk toplumunda çevre sektörüne destek vermeye devam etmektedir. Çevre açısından böylesi öneme sahip konular söz konusu olduğunda sahada iki toplumlu işbirliği yapılması, mümkün olan sonuçların en yüksek seviyede elde edilebilmesi için hayati önem taşımaktadır.”

Çevre Teknik Komitesi Eş Başkanları Dr. Michael Loizides ve Prof. Dr. Salih Gücel ise konuşmalarında, Teknik Komitelerin üyeleri olarak uyumlu bir iş birliğinin kolaylaştırılması için zaman ve çaba harcamak zorunda olduklarını belirtti.

Çevre Teknik Komitesi olarak yeni ve merkezi bir platform üzerinde çalıştıklarını dile getiren Eş Başkanlar, şu ifadeleri kullandı:

“İlgilenen tüm Kıbrıslıları güçlerini birleştirmeye ve aktif olarak ortak geleceğimize katkıda bulunmaya çağırıyoruz. Ada genelinde Kıbrıs halkından değerlendirilip hayata geçirilmek üzere, bize günlük hayatımızı etkileyen projeler göndermeleri mümkün olacak. Çevre Teknik Komitesi olarak iki toplumu bir araya getirmeye, kalıcı köprüler kurmaya, birlik içerisinde yaşamı desteklemeye katkı koyacak projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. İki toplum temsilcileri olarak aynı hedef ve amaç için çalışmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz."



