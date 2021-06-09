banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bu insanlar niye hayatına kıyıyor, merak eden yok mu?
Bu insanlar niye hayatına kıyıyor,...
Mazbatalar sosyal patlamanın tetikçisi
Mazbatalar sosyal patlamanın tetikçisi
Hastanenin çürümesi mi bekleniyor?
Hastanenin çürümesi mi bekleniyor?
Erken seçim ne zaman?
Erken seçim ne zaman?
banner376
Flaş Haber
Orhan Demircan’ı kaybettik
Kapat

AB heyeti, Hava Kaklite İzleme İstasyonlarında incelemede bulundu

Avrupa Birliği Komisyonu Yapısal Reform Destek Birimi Genel Müdürü Mario Nava ve beraberindeki heyet Çevre Koruma Dairesi’nin Teknecik bölgesindeki Hava Kalitesi İzleme İstasyonu’nda incelmelerde bulundu.

09 Haziran 2021 Çarşamba 16:30
AB heyeti, Hava Kaklite İzleme İstasyonlarında incelemede bulundu
banner337

Avrupa Birliği Komisyonu Yapısal Reform Destek Birimi Genel Müdürü Mario Nava ve beraberindeki heyet Çevre Koruma Dairesi’nin Teknecik bölgesindeki Hava Kalitesi İzleme İstasyonu’nda incelmelerde bulundu.

Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre inceleme sırasında heyete Çevre Koruma Dairesi personeli eşlik etti.

AB yetkilileri inceleme sırasında yaptıkları açıklamada; hava kalitesi izleme faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

banner341
HAVA KALİTESİ İZLEME AĞI GENİŞLETİLDİ

Çevre Koruma Dairesi’nin, hava kalitesi yönetimi konusunda Avrupa Birliği ile çalışmalarını sürdürdüğü bildirilen açıklamada çalışmaların hem yasal mevzuatı uyumlaştırma faaliyetlerini hem de hava kalitesinin yönetimiyle ilgili projeleri kapsadığı kaydedildi.

Çevre Koruma Dairesi’nin hava kalitesi izleme ağının Avrupa Birliği finansmanı ile 2020  yılı aralık ayında yenilenerek genişletildiği kaydedilen açıklamada, 1 milyon 200 bin Euro bedeli olan ihale kapsamında mevcut 9 adet hava kalitesi ölçüm istasyonunun yenilendiği ve ilave ölçüm cihazları alınarak ölçüm ağının genişletildiği belirtildi.

Gezici hava kalitesi ölçüm istasyonu temin edilerek istenen bölgelerde seyyar ölçümlerin gerçekleştirilmesi olanağı sağlandığı yer alan açıklamada, proje kapsamında Lefkoşa, Gazimağusa ve Güzelyurt’a 2m x 3m boyutunda LED ekran yerleştirilerek hava kalitesinin güncel durumunun paylaşıldığı ifade edildi.

Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, Alevkayası, Teknecik ve Kalecik bölgelerinde bulunan sabit ölçüm istasyonları ile KKTC genelinde dokuz noktada günde 24 saat kesintisiz hava kalitesi ölçümleri yapıldığı belirtildi.

banner360
Son Güncelleme: 09.06.2021 17:08
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DAÜ İile Limak Cyprus Deluxe Hotel arasında iş birliği protokolü imzalandı
DAÜ İile Limak Cyprus Deluxe Hotel arasında iş birliği protokolü imzalandı
Üstel: “Temmuz ayıyla birlikte toplumun % 60’ını aşılamayı hedefliyoruz”
Üstel: “Temmuz ayıyla birlikte toplumun % 60’ını aşılamayı hedefliyoruz”
Bakanlar Kurulu toplandı
Bakanlar Kurulu toplandı
Kemal Saraçoğlu Vakfı’ndan “Süper Babalar” için umut kartı
Kemal Saraçoğlu Vakfı’ndan “Süper Babalar” için umut kartı
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Gazimağusa Belediyesi’ni ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Gazimağusa Belediyesi’ni ziyaret etti
Gazimağusa Belediyesi’nin İsmet İnönü Bulvarı 2. Etap Düzenleme Projesi’nin ihale sözleşmesi imzalandı
Gazimağusa Belediyesi’nin İsmet İnönü Bulvarı 2. Etap Düzenleme Projesi’nin ihale sözleşmesi imzalandı
Gazeteciler Birliği’nin Medya Başarı Ödülleri Yarışması’nda başvuru süresi 21 Haziran’a uzatıldı
Gazeteciler Birliği’nin Medya Başarı Ödülleri Yarışması’nda başvuru süresi 21 Haziran’a uzatıldı
“Leymosun ve kadınları” Cumartesi tanıtılıyor
“Leymosun ve kadınları” Cumartesi tanıtılıyor
Yeniboğaziçi’nde elektrik kesintisi olacak
Yeniboğaziçi’nde elektrik kesintisi olacak
Mimarca mekan anlatımı metin yarışması, 2020’nin seçki kitapçığı yayınlandı
Mimarca mekan anlatımı metin yarışması, 2020’nin seçki kitapçığı yayınlandı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim