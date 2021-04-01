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AB'den İran'a yaptırım

Avrupa Birliği, İran'a yönelik tutumunu sertleştiriyor. Birlik, İran'ın 3 devlet kurumuna ve 8 İranlıya yaptırım kararı uygulayacağını açıkladı.

01 Nisan 2021 Perşembe 10:00
AB'den İran'a yaptırım
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Avrupa Birliği ve Tahran hattında siyasi gerginlik artıyor. Birlik diplomatlarının yaptığı açıklamada, İran'a ait 3 kamu kurumuna ve Devrim Muhafızları Komutanlığı'na bağlı olarak görev yapan 8 kişiye yaptırım uygulanacağı belirtildi.

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Mal varlıkları dondurulacak, seyahat yasakları olacak

Avrupa Birliği'nin yaptırımları, söz konusu kişilerin mal varlıklarının dondurulmasını ve seyahat yasağını içeriyor.

Brüksel, 2013 yılından beri ilk kez insan hakları ihlali gerekçesiyle uyguladığı yaptırımlarda seyahat yasağı ve mal varlıklarının dondurulmasını uygulamaya koyacak. 

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Anahtar Kelimeler:
ABIranYaptırım
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