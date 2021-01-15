AB'den aşı geliyor

Avrupa Birliği’nden (AB) Pazartesi günü 1000 adet aşı geleceğini de açıklayan Pilli, bu aşıların 65 yaş üzeri kişilere yapılacağını söyledi.

Pilli, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya teşekkür etti.

Dünya’da KKTC olarak Koronavirüs mücadelesi kapsamında oldukça başarılı olunduğunu dile getiren Pilli, “Halkımız rahat olsun, tedirgin olmasın. Aşıları temin edip, Mart ayının sonuna kadar aşı olayını bitireceğiz” dedi.