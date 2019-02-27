9. Geleneksel Hisarköy Orkide Festivali Ertelendi

Lefkoşa, 27 Şubat 19 (.): Lapta Belediyesi, Hisarköy Kültür ve Spor Derneği ve Hisarköy Muhtarlığı iş birliğinde bu hafta sonu gerçekleştirilmesi planlanan “9. Geleneksel Hisarköy Orkide Festivali”, 9-10 Mart tarihlerine ertelendi.