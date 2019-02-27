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9. Geleneksel Hisarköy Orkide Festivali Ertelendi

Lefkoşa, 27 Şubat 19 (.): Lapta Belediyesi, Hisarköy Kültür ve Spor Derneği ve Hisarköy Muhtarlığı iş birliğinde bu hafta sonu gerçekleştirilmesi planlanan “9. Geleneksel Hisarköy Orkide Festivali”, 9-10 Mart tarihlerine ertelendi.

9. Geleneksel Hisarköy Orkide Festivali Ertelendi

Lefkoşa, 27 Şubat 19 (.): Lapta Belediyesi, Hisarköy Kültür ve Spor Derneği ve Hisarköy Muhtarlığı iş birliğinde bu hafta sonu gerçekleştirilmesi planlanan “9. Geleneksel Hisarköy Orkide Festivali”, 9-10 Mart tarihlerine ertelendi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 13:23
9. Geleneksel Hisarköy Orkide Festivali Ertelendi

Lefkoşa, 27 Şubat 19 (.): Lapta Belediyesi, Hisarköy Kültür ve Spor Derneği ve Hisarköy Muhtarlığı iş birliğinde bu hafta sonu gerçekleştirilmesi planlanan “9. Geleneksel Hisarköy Orkide Festivali”, 9-10 Mart tarihlerine ertelendi.

Belediyeden verilen bilgiye göre festival, bu tarihlerde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 9-10 Mart tarihlerine ertelendi.

Festival aynı programla gerçekleştirilecek.

Festival kapsamında düzenlenecek orkide yürüyüşleri ücretsiz yapılacak.

Hisarköy Orkide Fesivali, 9 Mart Cumartesi saat 10.00’da “Orkideler Diyarına Yürüyüş” ve stantların açılışı ile başlayacak. 

Açılış töreni ve konuşmaların saat 13.00’te yapılacağı festivalde, iki gün boyunca halk dansı, dans gösterileri, konserler yer alacak.

(HAS/GÜL) FOTOĞRAFLI 

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