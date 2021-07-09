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99'u yerel 126 vaka
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99'u yerel 126 vaka

"Toplam 16.202 test yapıldı, 99'u yerel 126 pozitif vakaya rastlandı, 42 kişi taburcu edildi"

09 Temmuz 2021 Cuma 19:28
99'u yerel 126 vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 16.202 olup, 99'u yerel 126 pozitif vakaya rastlanmış, 42 kişi taburcu edilmiştir. 2 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 25 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 99 kişi ise yerel vakadır. 32 kişi Lefkoşa, 49 kişi Girne, 12 kişi Gazimağusa, 3 kişi Güzelyurt, 3 kişi Lefke Bölgesi'ndendir

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez-6 / Yenikent-1/ Haspolat-1/K.Kaymaklı-6 / Gönyeli-8 / Kızılbaş-1/ Cihangir-1/ Değirmenlik-1/ Ortaköy-2 / Alayköy-2 / Hamitköy-1/ Surlariçi-1 / Köşklüçiftlik-1

Girne

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Girne Merkez-28 /Alsancak-6 / Yukarı Girne-1/ Zeytinlik-1/ Boğazköy-1/ Karakum-3 / Şirinevler-1/ Ağırdağ-1 / Sadrazam Köyü-1 / Çatalköy-1/ Esentepe-1/ Ozanköy-4

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-3 / Türkmenköy-1 / Sakarya-2 / Vadili-1 / Kaliland-1/ Yeniboğaziçi-1/ Karakol-2 / Pile-1

Güzelyurt

Güzelyurt Merkez-3 Lefke Yeşilyurt-2/ Lefke Merkez-1

9 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; Bugün Yapılan Test Sayısı:

16. 202 Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 126 Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2 Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 25 Yerel Vaka Sayısı: 99 İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 42 Bugün Kaybedilen Hasta: Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.571. 237 Toplam Vaka Sayısı: 8860 İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7983 Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 842 Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 50 Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 732 Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 59 Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35 Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1 Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4789 Güvende lKal uygulamasına bağlı güncel rakamlar Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 690 Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 297 Güvende Kal Genel tablo Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3148 Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 22.089

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