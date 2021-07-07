98 yeni vaka!

Güvenilir kaynaklardan edinilen bilgiye göre, bu sabah saatlerinde çoğunluğu Girne bölgesinden ve 17-50 yaş grubundan olmak üzere 98 vakanın daha tespit edildiği öğrenildi.

Hastanelerde yoğunluk yaşandığını, kapasite aşımı noktasında olunduğunu aktaran kaynak, halka kalabalık yerlerden uzak durma çağrısı yaptı. Kaynak, özellikle kapalı alanlardaki kalabalıkların virüsün en çok yayılma riski taşıdığı ortamlar olduğunu belirterek, halka maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyması konusunda da çağrıda bulundu.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri konuyla ilgili henüz bir açıklamada bulunmazken, bugünkü günlük vaka rekorunun kırılmasına da kesin gözüyle bakılıyor.

KKTC'deki günlük vaka rekoru 31 Mayıs'ta 105 vaka ile gerçekleşmişti.