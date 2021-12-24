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94 kişi, DP’ye katıldı

UBP’den istifa eden 94 kişinin, düzenlenen törenle DP’ye katıldığı bildirildi.

24 Aralık 2021 Cuma 09:32
94 kişi, DP’ye katıldı

Ulusal Birlik Partisi'nden (UBP) istifa eden 94 kişilik grup, düzenlenen törenle Demokrat Parti'ye (DP) katıldı.

ATAOĞLU: “DP, KİLİT PARTİ DEĞİL, BİR KİTLE PARTİSİDİR”

Ulusal Birlik Partisi’nden istifa eden 94 kişilik bir grup dün akşam, DP Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun da katıldığı yemekli etkinlikte, Demokrat Parti’ye katıldı.

DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, gecede yaptığı konuşmasında, DP’nin katılımlarla her gün daha da büyüyerek, uzun yıllardır kilit parti görünümünden, artık bir kitle partisi haline geldiğinin altını çizdi. 

“MANİFESTOMUZ HAYAL DEĞİL, GERÇEKLER TEMELİNDE HAZIRLANDI”

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DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, ülkenin hayallerle değil, gerçeklerle yönetilmesi gerektiğinin altını çizerek, “geçtiğimiz hafta DP’nin 50 adayı iki günlük eğitim ve motivasyon kampında bir araya geldik. DP’nin hükümete geldiği takdirde, halka neyi vaad ettiğini içeren manifestomuzu da paylaşarak, üzerinde tartıştık. Manifesto hazırlanırken, ortaya konacak vaadlerin hayal değil, hayata geçebilecek ve toplumun her bir kesimine dokunacak gerçek vaadler olmasına dikkat ettik” dedi. 

“İÇ KAVGASI OLMAYAN TEK PARTİ DP’DİR”

Ataoğlu, “1 yıl içerisinde görev aldığımız koalisyon hükümetlerinde, iç kavgası olmayan ve tek motivasyonu ülkenin içinde bulunduğu olağan dışı sağlık ve ekonomik koşulları iyileştirecek projeleri hayata geçirmek olan parti DP’ydi. Gerek küçük ortağımız gerekse de büyük ortağımız, hükümete girdikleri ilk günden itibaren, tek motivasyonları kendi iç hesaplaşmaları ve kurultayları olmuştur. Varsın uğraşsınlar, bizim tek derdimiz, ülkemizdir, gençlerimizdir, geleceğimizdir” dedi.

Ataoğlu, hayata geçirilmesini bekleyen ve ülklenin gerek ekonomik gerekse de sosyal ve kültürel anlamda gelişimine büyük katkılar sağlayacak projelerin olduğunun altını çizerek, “23 Ocak’ta sandıktan çıkacak güçlü bir DP, yer alacağımız hükümetlerde, ortaya koyduğumuz projelerin hayat bulması demektir” ifadelerini kullandı.

“DP, BİRLİK BERABERLİK İÇERİSNDE, GÜÇLÜ BİR PARTİDİR”

DP Genel Başkanı Ataoğlu, “ülke yönetimi için yola çıktığımız 49 pırıl pırıl adaylarımız ve aday olamayan yol arkadaşlarımız ve DP çatısı altında, heyecanı ve motivasyonu ülkesine hizmet etme gailesiyle dolu DP’lilerle, birlik ve beraberlik içerisinde güçlü bir partiyiz” diyerek, DP’ye katılan ve katılma sevdalısı tüm DP’lilerle daha güçlü bir DP, daha güçlü bir KKTC yaratılması için çalışacaklarını kaydetti.

Gecede kısa bir konuşma yapan DP Genel Başkan Yardımcısı ve Girne milletvekili adayı Redif Nurel, DP’ye katılımların süreceğini, bunun da nedeninin DP’nin halkın umudu haline gelen bir parti olduğunu belirtti. 
Konuşmaların ardından, DP Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, yeni DP’lilere DP rozetlerini taktı.

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