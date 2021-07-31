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93'ü yerel 113 pozitif vaka
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93'ü yerel 113 pozitif vaka

"Toplam 16.401 test yapıldı, 93'ü yerel 113 pozitif vakaya rastlandı, 170 kişi taburcu edildi"

31 Temmuz 2021 Cumartesi 19:30
93'ü yerel 113 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 16.401 olup, 93'ü yerel 113 pozitif vakaya rastlanmış, 170 kişi taburcu edilmiştir.

4 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 16 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 93 kişi ise yerel vakadır.

27 kişi Lefkoşa, 30 kişi Girne, 21 kişi Gazimağusa, 1 kişi Güzelyurt, 13 kişi İskele, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez-3/ Alayköy-3/ Haspolat-2/ Hamitköy-3/ K.kaymaklı-2/ Yılmazköy-1/ Surlariçi-1/ Gönyeli-3/ Ortaköy-2/ Yenikent-2/ Gelibolu-1/ Taşkınköy-1/ Yenişehir-1/ Kırıkkale-1/ Akıncılar-1

Girne

Girne Merkez-16 / Ozanköy-1/ Zeytinlik-3/ Karaoğlanoğlu-2/ Doğanköy-2/ Dikmen-2/ Aşağı Girne-1/ Boğazköy-1/ Karaağaç-1/ Lapta-1

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-7 / Yeniboğaziçi-3/ Dörtyol-1/ Kaliland-1/ Surlariçi-1/ Gülseren-4/ Çanakkale-1/ İnönü-1/ Güvercinlik-1/ Sakarya-1

İskele

İskele Merkez-1/ Altınova-3/ Aygün-2/ Bahçeli Köyü-1 / Ziyamet-5 / Boltaşlı-1

Güzelyurt

Kalkanlı-1

Lefke

Yedidalga-1

31 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 16.401

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 113

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Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 16

Yerel Vaka Sayısı: 93

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 170

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.955.557

Toplam Vaka Sayısı: 11.562

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 9863

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1659

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 97

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1433

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 124

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 40

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1962

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 397

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 393

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2217

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 31.081

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