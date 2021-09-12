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91'i yerel 134 pozitif vaka
91'i yerel 134 pozitif vaka
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91'i yerel 134 pozitif vaka
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91'i yerel 134 pozitif vaka

"Toplam 10.478 test yapıldı, 91'i yerel 134 pozitif vakaya rastlandı, 212 kişi taburcu edildi"

12 Eylül 2021 Pazar 18:47
91'i yerel 134 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 10.478 olup, 91'i yerel 134 pozitif vakaya rastlanmış, 212 kişi taburcu edilmiştir.

5 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 38 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 91 kişi ise yerel vakadır.

24 kişi Lefkoşa, 35 kişi Girne, 20 kişi Gazimağusa, 2 kişi İskele, 7 kişi Güzelyurt, 3 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

12 Eylül 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 10.478

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 134

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 5

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 38

Yerel Vaka Sayısı: 91

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 212

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .588.785

Toplam Vaka Sayısı: 18.082

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İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 16.251

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1760

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 61

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1580

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 109

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 71

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 10

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 297

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 602

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 342

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 4839

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 47.650

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