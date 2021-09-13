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91'i yerel 124 pozitif vaka

"Toplam 26.387 test yapıldı, 91'i yerel 124 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi vefat etti, 151 kişi taburcu edildi"

13 Eylül 2021 Pazartesi 18:49
91'i yerel 124 pozitif vaka

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"Toplam 26.387 test yapıldı, 91'i yerel 124 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi vefat etti, 151 kişi taburcu edildi" Son 24 saatte yapılan test sayısı 26.387 olup, 91'i yerel 124 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi vefat etmiş, 151 kişi taburcu edilmiştir. 2 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 31 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 91 kişi ise yerel vakadır. 24 kişi Lefkoşa, 35 kişi Girne, 26 kişi Gazimağusa, 5 kişi İskele, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir. 13 Eylül 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; Bugün Yapılan Test Sayısı: 26.387  Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 124  Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2 Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 31 Yerel Vaka Sayısı: 91 İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 151 Bugün Kaybedilen Hasta: 1 Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .615.172 Toplam Vaka Sayısı: 18.195  İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 16.402  Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1721 Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 66 Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1542 Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 103 Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 72 Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 10 Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4683 Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 668 Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 497 Güvende Kal Genel tablo Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 5010  Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 48.147

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