banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95908
ALTIN
287.542
DOLAR
5.8023
STERLİN
7.0985
EURO
6.4281
2 cep telefonu aranıyor
2 CEP TELEFONU ARANIYOR
Mayıs ayından beri kaçak...
MAYIS AYINDAN BERİ KAÇAK...
Ev sahibinin eşyalarını satmıştı...
SUÇUNU KABUL ETTİ
Çevre kirliliğine para cezası...
ÇEVRE KİRLİLİĞİNE PARA CEZASI...
banner306

900 Bin’lik çekiliş ‘Çıkana Kadar’

900 Bin’lik çekiliş ‘Çıkana Kadar’

28 Ağustos 2019 Çarşamba 20:53
900 Bin’lik çekiliş ‘Çıkana Kadar’

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 28 Ağustos 2019 Devlet Piyangosu çekilişi bu akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 600 Bin TL’lik büyük ikramiye 47869 numaralı bilete  isabet ederek devretti.

Devlet Piyangosunun bir sonraki çekilişi 8 Eylül 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Bilet fiyatı 20 TL, büyük ikramiyenin ise 900 Bin TL olarak belirlendiği çekiliş biletleri 29 Ağustos 2019 (yarın) itibarıyla satışa sunulacaktır. 900 Bin TL’lik büyük ikramiye çekilişinin gerçekleşeceği 8 Eylül’deki çekilişin çıkana kadar çekileceği açıklandı.

banner317

Resmi sitemizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilirsiniz. Resmi adresimizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız.

Anahtar Kelimeler:
Devlet PiyangosuKktc
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Saner: “Çatışma kültürü fayda sağlamaz”
Saner: “Çatışma kültürü fayda sağlamaz”
Onurhan: “Kıb-Tek yönetim kurulu hariç hiçbir kuruluşun elektrik kesme yetkisi bulunmuyor”
Onurhan: “Kıb-Tek yönetim kurulu hariç hiçbir kuruluşun elektrik kesme yetkisi bulunmuyor”
Tatar, Taş’ı kabul etti
Tatar, Taş’ı kabul etti
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonuna 8,5 milyon TL katkı yapılıyor
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonuna 8,5 milyon TL katkı yapılıyor
Bayındırlık Ve Ulaştırma Bakanı Atakan, Tc Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Turhan İle Görüştü
Bayındırlık Ve Ulaştırma Bakanı Atakan, Tc Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Turhan İle Görüştü
Gkk’da Tuğgeneral Algan Görevi Tuğgeneral Er’e Devretti
Gkk’da Tuğgeneral Algan Görevi Tuğgeneral Er’e Devretti
Ktams, Kamusen, Kamu-iş, Kthes Ve Tıp-iş, Sağlık Bakanıyla Uzlaşıya Vardıklarını Ve Grevi Kaldırdıklarını Açıkladı
Ktams, Kamusen, Kamu-iş, Kthes Ve Tıp-iş, Sağlık Bakanıyla Uzlaşıya Vardıklarını Ve Grevi Kaldırdıklarını Açıkladı
Özbekistanlı Ve Kazakistanlı Sanatçıların Eserlerinin Yer Aldığı 3 Sergi Açıldı
Özbekistanlı Ve Kazakistanlı Sanatçıların Eserlerinin Yer Aldığı 3 Sergi Açıldı
DAÜ Sürekli Eğitim Merkezi kurslarına kampüs dışında da devam ediyor
DAÜ Sürekli Eğitim Merkezi kurslarına kampüs dışında da devam ediyor
Görevden alma ve atamalar...
Görevden alma ve atamalar...

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim