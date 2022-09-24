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9 mm Baretta’nın seri numarası kazınmış!

Planlı bir şekilde düzenlenen suikast sonucu hayattan koparılan Kıbrıslı Türk iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesiyle ilgili katiller Ömer Tunç, Musa Çiçek ve Veysel Sare mahkemeye çıkarıldı…

24 Eylül 2022 Cumartesi 11:58
9 mm Baretta’nın seri numarası kazınmış!

Özel Haber

Planlı bir şekilde düzenlenen suikast sonucu hayattan koparılan Kıbrıslı Türk iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesiyle ilgili katiller Ömer Tunç, Musa Çiçek ve Veysel Sare mahkemeye çıkarıldı…

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ DİKKAT ÇEKTİ…

Girne’ye bağlı Çatalköy’de 8 Şubat 2022 tarihinde planlı bir şekilde gerçekleştirilen suikast sonucu hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk iş insanı Halil Falyalı ve Murat Demirtaş cinayetinin sanıkları Veysel Sare, Musa Çiçek ve Ömer Tunç dün yeniden geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye çıkarıldı.

KAN DONDURAN DETAY…

İddia makamı adına davayı yürüten Savcı Ali Hidayet, dava dosyasının tamamlanması için ek süre talep etti. Mahkemede kan donduran bir detay dikkat çekti. Suikast sırasında kullanılan Halil Falyalı ve Murat Demirtaş’ın ölümüne neden olan İtalyan Marka 9 mm Baretta silahın seri numarasının kazınmış olduğu ortaya çıktı. Suikast sırasında Baretta marka 9 mm silahtan 2 kez ateş edildiği de ifade edildi.

KALAŞNİKOFŞAR 51 KEZ ATEŞLENDİ…

Suikastta kullanılan kalaşnikof silahlardan birinin Romanya yapımı olduğu ve 31 kez ateş edildiği, diğer kalaşnikof silahın ise Rus yapımı olduğu ve 28 kez ateş edildiği ortaya kondu.

GÜLCE VE IŞIK DA 29 EYLÜL’DE MAHKEMEDE OLACAK…

İtham sırasında davayı yürüten iddia makamı Savı Ali Hidayet, kullanılan ateşli silahlar ve sonucunun dışında başka bir ithamda bulunmadı. Gündem Kıbrıs’ın elde ettiği bilgilere göre, davanın duruşmaları başladığında, Savcı Ali Hidayet detaylı itham ve iddianamesini mahkemede sunacak. Öte yandan suikastın işlendiği gün olay yerinde bulunan birinci derecede tanık Türkistan Gülce ve Halil Işık da 29 Eylül’deki duruşmada mahkemede hazır bulunacak. Yargıç Zehra Yakıt Bilgeç huzurunda görülen dava, duruşmaların yapılması için 29 Eylül tarihine ertelendi.

SÖYLEMEZ, 228 GÜNDÜR KONUŞMUYOR…

KKTC’de zanlılara karşı okunan ilk ithamda Türkiye’de tutuklu bulunan ve 228 gündür sözde “Susma hakkını” kullanan Söylemezler çetesi lideri Mustafa Söylemez de gıyabında itham edildi.

TÜRKİYE’DE DAVA 6 EKİM’DE BAŞLIYOR…

Öte yandan, Türkiye’de suikast ile ilgili tutuklu bulunan Cengiz Şener, Abdürrahim Çelik, Mustafa Söylemez, Ender Yıldız ve Faysal Söylemez 6 Ekim’de duruşmaya çıkacak.

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