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9. Lefkoşa Maratonu 20 Ekim’de koşulacak

Maratonun geliri dezavantajlı çocuklar için kreş yapılabilmesi amacıyla kullanılacak.

9. Lefkoşa Maratonu 20 Ekim’de koşulacak

Maratonun geliri dezavantajlı çocuklar için kreş yapılabilmesi amacıyla kullanılacak.

02 Ekim 2019 Çarşamba 11:28
9. Lefkoşa Maratonu 20 Ekim’de koşulacak

BU YILKİ ETKİNLİĞİN TÜM GELİRİ DEZAVANTAJLI ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ VE GELECEĞİ İÇİN KREŞ YAPIMINA KULLANILACAK
Lefkoşa Türk Belediyesi’nin düzenlediği 9. Lefkoşa Maratonu, 20 Ekim Pazar günü koşulacak.
“Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor” sloganıyla, geliri dezavantajlı çocuklar için kreş yapılabilmesi amacıyla kullanılacak bu yılki maraton, 10 ve 21 kilometre olarak koşulacak ve sonuçların daha sağlıklı değerlendirmesi adına ilk kez çipli sistem uygulanacak.

Maraton için, Lefkoşa Bandabuliya Sahnesinde, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, ana sponsor Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden ve Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu ile sponsor firmalar ve Atletizm Federasyonu temsilcilerinin katıldığı basın toplantısı düzenlendi.
HARMANCI
LTB Başkanı Mehmet Harmancı, açıklamasında, bu yılki maratonun çocuklar yararına olacağından daha geniş bir katılım beklendiğini ve herkese güç ve ruh katacağına inandığını söyledi.
Lefkoşa Maratonu’nun artık şehrin markalarından biri haline geldiğini söyleyen Harmancı, katkı koyan sponsor firmalara teşekkür etti.
Harmancı, Maratonun 10 ve 21 kilometrelik parkurlarıyla, bu yıl koşulmayacak 42 kilometrelik parkurunun uluslararası onay da aldığından bahsederek, çocuklar için güzel bir gelecek ve fırsat eşitliği yaratılmasına olanak sağlayacak koşu için tüm halkı birlik olmaya çağırdı.
AKTUNÇ
LTB Spor Kulübü Başkanı Akın Aktunç da, katılım rekorunu bu yıl daha ileriye taşımak istediklerini belirtti ve “Çocuklar için yapılan her şey her zaman daha güzeldir” şeklinde konuştu.
Aktunç, tüm halkı maratona katılmaya çağırdı.
BAŞARANEL

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Atletizm Federasyonu adına konuşan Merkez Hakem Kurulu Üyesi Hasan Başaranel, Maratonun her geçen yıl daha da gelişim gösterdiğini söyleyerek, hem uluslararası onay alması hem de tüm dünyada uygulanan çipli sistemin uygulanacak olmasının önemine işaret etti.
MADEN
Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden, Lefkoşa Maratonu’nun sadece sportif bir olay değil, Lefkoşa’nın en önemli sosyal etkinliklerinden biri olduğunu belirterek, bu yıl dezavantajlı çocuklar için düzenlenecek etkinliğe katılımı artırmak adına basına önemli görev düştüğünü söyledi.
Maden, Turkcell’in haberleşme uygulaması “BİP”te maraton için ayrı bir kanal oluşturulduğunu, etkinlikle ilgili detayların buradan öğrenilebileceğini ifade ederek, kanalı takip edip maratona katılım gösterenlere, paketine ek 1 GB internet ve yapılacak çekilişle bir kişiye 1 yıllık Lifecell Digital üyeliği hediye edileceğini söyledi.
HÜDAOĞLU
Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu da, spora teşvik, turizm tanıtımı olanağı yaratması açısında maratonun önemine dikkat çekerek, tarihi güçlü bir kentte yaşayan Lefkoşalıların şehre olan aidiyet duygularının daha da yükseleceğini belirtti.
Dokuzuncu kez düzenlenmesinin maratonun artık kalıcı olduğunu ve sosyal dayanışmayı gösterdiğini kaydeden Hüdaoğlu, 5 yıldır maratona kesintisiz destek verdiklerini ve Cumhurbaşkanı Akıncı’nın bizzat ailesiyle bu organizasyonda yer aldığını hatırlattı.
ÇOCUKLAR İÇİN KURULACAK MERKEZ NEREDE OLACAK
LTB Başkanı Mehmet Harmancı, dezavantajlı çocuklar için kurulacak yeni merkezin nerede olacağı yönündeki soruya karşılık, Lefkoşa’daki eski belediye binalarının ve Akdeniz Avrupa Sanat Derneği’nin olduğu yerdeki su şubesinin mevcut kiracısıyla uzlaşılarak oranın kreş olarak düzenleneceğini ve elde edilecek gelirin binanın iç düzeni ve donanımına kullanılacağını belirtti.
Mevcut kreşte şu an 40 öğrencinin öğrenim gördüğünü söyleyen Harmancı, bu sayının artacağını düşündüklerini de sözlerine ekledi.
 

Son Güncelleme: 02.10.2019 14:47
Anahtar Kelimeler:
9. Lefkoşa Maratonu
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